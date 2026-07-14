Oneplus in Europa und den USA am Ende

Seit Monaten wird immer klarer, dass die Smartphone-Marke Oneplus aus zahlreichen Märkten verschwinden wird. Jetzt geht aus verschiedenen Medienberichten hervor, dass die Tage von Oneplus in den USA und auch in Europa demnächst gezählt sind – auch wenn Oneplus selbst entsprechende Gerüchte immer wieder dementiert hat. Aber bereits im April hatte Oneplus angekündigt, seine Zukunft in Europa zu "evaluieren".
Jetzt verkündet "Winfuture"
unter Berufung auf gut informierte Quellen, dass Oneplus und dessen Mutterunternehmen Oppo
noch diese Woche "grundlegende Änderungen in der Strategie rund um Oneplus" ankündigen wollen. Das Online-Magazin schliesst daraus, dies sei "der Abschied von Oneplus
, wie man es bisher kannte". Die Marke werde in Europa und den USA vom Markt verschwinden. Stattdessen soll in Europa Oppo wieder expandieren. Besitzer von Oneplus-Geräten sollen indes weiterhin Support und Updates erhalten - für wie lange, ist allerdings fraglich.
(ubi)