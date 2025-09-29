cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Oneplus: OxygenOS hat gravierende SMS-Schwachstelle
Quelle: Oneplus

Oneplus: OxygenOS hat gravierende SMS-Schwachstelle

Eine Permission-Bypass-Schwachstelle erlaubt es Angreifern, auf Oneplus-Smartphones mit OxygenOS 12 bis 15 Zugriff auf SMS-Nachrichten und damit auch auf Tokens zur Zweifaktor-Authentifizierung zu erlangen.
29. September 2025

     

Nutzer eines Oneplus-Smartphones, auf dem die Android-Variante OxygenOS läuft, Sollten insbesondere bei der Installation neuer Apps aus fragwürdigen Quellen Vorsicht walten lassen. Wie der Cybersecurity-Spezialist Rapid7 herausgefunden hat, weist das System eine Sicherheitslücke im Bereich der SMS-Verarbeitung auf. Mit entsprechend manipulierten Apps können Angreifer auf empfangene SMS-Nachrichten zugreifen und so zum Beispiel OTP-Codes für die Zweifaktor-Authentifizierung abgreifen.


Die Permission Bypass Vulnerability trägt die Bezeichnung CVE-2025-10184 und gilt mit einem CVSS Score von 8.2 als hoch riskant. Rapid7 hat die Schwachstelle anhand von Tests auf verschiedenen Geräten mit OxygenOS 12 (Version von 2021), 14 und 15 (aktuelle Version) bestätigt. OxygenOS 11 ist demnach nicht betroffen. Inzwischen hat auch Oneplus das Problem eingeräumt. Einen Patch gibt es allerdings noch nicht, der Hersteller hat erst auf Mitte Oktober 2025 eine Aktualisierung in Aussicht gestellt. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Oneplus zeigt am 19. Oktober erstes Foldable

 16. Oktober 2023 - Am 19. Oktober wird Oneplus ein erstes Foldable auf den Markt bringen. Unbestätigten Meldungen zufolge soll das faltbare Smartphone über ein 7,8-Zoll-Display verfügen und für rund 1700 Dollar über den Tisch gehen.

Oneplus-Touchscreen funktioniert auch bei Nässe

 15. August 2023 - Mit Rain Water Touch stellt Oneplus eine neue Technologie vor, die es ermöglicht, Touchscreens bei Nässe zu nutzen. Sie könnte eine nach wie vor grosse Schwäche von Smartphones ausräumen.

Oneplus-Tablet offiziell auch in der Schweiz verfügbar

 25. Juli 2023 - Seit Anfang Jahr baut Oneplus auch Tablets. Nun hat das Unternehmen verlauten lassen, dass die Geräte offiziell in der Schweiz verkauft werden, und zwar exklusiv und für 499 Franken bei Digitec.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER