Oneplus-Touchscreen funktioniert auch bei Nässe

(Quelle: Depositphotos )

15. August 2023 - Mit Rain Water Touch stellt Oneplus eine neue Technologie vor, die es ermöglicht, Touchscreens bei Nässe zu nutzen. Sie könnte eine nach wie vor grosse Schwäche von Smartphones ausräumen.

Oneplus bringt demnächst das neue Mittelklasse-Smartphone Ace 2 Pro auf den Markt, das über die sogenannte "Rain Water Touch"-Technologie verfügt. Mit dieser soll es möglich sein, den Touchscreen des Smartphones auch bei Nässe zu nutzen. Der chinesische Hersteller würde somit eine der grössten Schwächen ausräumen, die Touch-Bildschirme trotz zahlreicher Verbesserungen über die vergangenen Jahre hinweg nach wie vor haben.



Bisher führt ein nasser Screen zu ungenauen oder komplett ignorierten Eingaben. Denn Hersteller setzen meist auf eine kapazitive Technologie, die auf elektrischer Leitfähigkeit basiert. Sie arbeitet grundsätzlich enorm schnell und zuverlässig – jedoch nicht, wenn Smartphones beziehungsweise ihre Bildschirme nass werden. Denn auch Wasser leitet Strom. Das sorgt vor allem im Regen und im Schnee für Unmut bei Nutzern.

Wie "9to5Google" berichtet , zeigte Oneplus auf Weibo sein neues Ace-2-Pro-Modell und damit auch die Rain-Water-Touch-Technologie jetzt erstmals im Einsatz. Das Gerät setzt auf einen internen Chip sowie einen speziellen Touch-Algorithmus, um das Nässeproblem zu umgehen. Im passenden Werbevideo klappt das auch unter Vollbewässerung. Ob die Technologie tatsächlich so zuverlässig ist, muss die Praxis zeigen. Das Oneplus Ace 2 Pro, das erste Gerät mit Rain Water Touch, ist in China bald erhältlich. Sollte die Technologie ihr Können unter Beweis stellen, dürfte sie auch in weiteren Modellen zum Einsatz kommen. (sta)