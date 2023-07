Oneplus-Tablet offiziell auch in der Schweiz verfügbar

Oneplus-Tablet offiziell auch in der Schweiz verfügbar

(Quelle: Oneplus)

25. Juli 2023 - Seit Anfang Jahr baut Oneplus auch Tablets. Nun hat das Unternehmen verlauten lassen, dass die Geräte offiziell in der Schweiz verkauft werden, und zwar exklusiv und für 499 Franken bei Digitec.

Anfang Jahr hat Oneplus , bekannt vor allem für seine Smartphones, den Einstieg ins Tablet-Geschäft verkündet. Nun kommt dieses Tablet offiziell auch in die Schweiz. Wie Oneplus erklärt, werden die Oneplus Pad genannten Geräte exklusiv via Digitec vertrieben. Verkauft wird das Oneplus Pad für 499 Franken, optional gibt es zudem eine Stylus für 99 Franken und ein Folio Case für 59 Franken.Beim Oneplus Pad handelt es sich um ein Tablet mit 11,61-Zoll-Display im Verhältnis von 7:5, das eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Auflösung von 2800 x 2000 Pixeln aufweist. Im Innern arbeitet ein Dimensity-9000-Chip, begleitet von 12 GB RAM und 128 GB Storage-Platz. Der Akku fasst 9510 mAh und soll bis zu 14,5 Stunden Videowiedergabe und einen Monat Stand-by-Zeit bieten. Geladen kann er mit bis zu 67 Watt in 80 Minuten zu 100 Prozent.