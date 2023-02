Oneplus präsentiert erstes Tablet und neues Top-Smartphone Oneplus 11 5G

(Quelle: Oneplus)

8. Februar 2023 - Oneplus hat diverse neue Produkte vorgestellt, darunter das neue Smartphone Oneplus 11 5G, das in Kürze auf den Schweizer Markt kommt und in nur 25 Minuten vollständig geladen werden kann. Noch kein Verkaufsdatum gibt es derweil für das Oneplus Tab, das erste Tablet des Herstellers.

Anfang Jahr gab der Hersteller Oneplus bekannt, dass er den Schweizer Markt betritt. Bisher waren seine Geräte hierzulande nicht offiziell erhältlich. Nun wurden mit dem Smartphone Oneplus 11 5G, den Kopfhörern Oneplus Bus Pro 2, dem Tablet Oneplus Pad sowie der Oneplus Featuring 81 Pro Tastatur gleich vier neue Produkte vorgestellt, die zumindest im Falle der beiden erstgenannten Geräte in den nächsten Tagen in die Schweizer Verkaufsregale kommen.Das neue Smartphone-Flaggschiff Oneplus 11 5G kommt mit einem 6,7 Zoll grossen Super-Fluid-Amoled-Display mit 2K-Auflösung sowie einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Ausgestattet ist das Handy, das Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützt, ferner mit einem Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, bis zu 16 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Zudem besitzt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 32-Megapixel-Portraitobjektiv sowie eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, unterstützt durch Hasselblad-Technologie. Besonders hervorzuheben sind ferner der 5000-mAh-Akku und ein 100-Watt-Schnellladesystem, womit das Oneplus 11 5G angeblich in nur gerade 25 Minuten vollständig geladen werden kann. Erhältlich ist das Gerät in der Schweiz ab 16. Februar 2023 in den beiden Farben Titan Black und Eternal Green ab 829 Franken.