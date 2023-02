Android-Smartphones als USB-Webcams

(Quelle: Pixabay/gfkDSGN)

6. Februar 2023 - Vermutlich ab Android 14 wird es möglich sein, ein Android-Smartphone ohne Dritthersteller-App via USB als Webcam für den PC zu nutzen.

Es gibt bereits verschiedene Dritthersteller-Apps wie etwa Droidcam, die es erlauben, ein Android-Smartphone via USB oder WLAN als Webcam für einen Windows-PC oder -Laptop zu verwenden. Nicht all diese Apps sind jedoch über jeden Zweifel erhaben, und je nach Verbindung kann es zu unangenehmen Latenzen oder Ausfällen kommen. Laut einem Tweet von Mishaal Rahman, seines Zeichens ehemaliger Redaktor von XDA-Developers, kommt die Nutzung eines Smartphones als Webcam in nicht näher umschriebener Zukunft nativ ins Android-Betriebssystem. Google sei daran, entsprechenden Support für USB-Verbindungen in Form eines Dienstes namens DeviceAsWebcam in Android einzubauen. Dies spezifisch für Geräte, die den Modus UVC (USB Video Class) unterstützen. Rahman führt weiter einige technische Details an, kann aber nicht sagen, wann und auf welchen Smartphone-Modellen die Neuerung kommt. Er rechnet damit, dass man wohl bis Android 14 warten muss, das auf August 2023 erwartet wird. Motorola habe allerdings unabhängig von Googles Anstrengungen entsprechende Funktionalität schon in sein Modell Edge 20 integriert. (ubi)