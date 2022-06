WWDC: Mac OS Ventura macht das iPhone zur Webcam

(Quelle: Apple)

7. Juni 2022 - Die nächste Version von Mac OS trägt den Namenszusatz Ventura und wird es möglich machen, das iPhone als Webcam zu verwenden.

Nebst neuen Macbooks und der nächsten Generation mobiler Betriebssysteme hat Apple an der Entwicklerkonferenz WWDC auch die kommende Version 13 von Mac OS gezeigt, die den Namenszusatz Ventura trägt. Mac OS 13 Ventura kommt mit einem neuen Fenster-Management-Feature namens Stage Manager. Stage Manager soll in der Lage sein, geöffnete Apps und Fenster automatisch zu organisieren, wobei das Fenster, mit dem gerade gearbeitet wird, prominent in der Mitte erscheint, und die übrigen geöffneten Fenster auf der linken Seite angezeigt werden.Eine weitere spannende Neuerung ist die Möglichkeit, das iPhone als Webcam zu nutzen. Dabei soll Mac OS automatisch die Kamera auf dem iPhone erkennen und verwenden, wenn das iPhone in der Nähe ist, ohne dass es aufgeweckt oder ausgewählt werden muss. Dies funktioniert auch kabellos, zudem bringt das Kameraübergabe-Feature Optionen wie Folgemodus, Portraitmodus oder Studio Light als Webcam auf den Mac. Und: Optional kann die Ultraweitwinkelkamera des iPhone genutzt werden, um eine Schreibtischansicht zu aktivieren, die gleichzeitig das Gesicht des Nutzers und eine Draufsicht auf den Schreibtisch zeigt.Ebenfalls neu ist Handoff für Facetime, um einen Facetime-Anruf beispielsweise vom iPhone auf den Mac zu übertragen. In Safari soll es einfacher werden, Tab-Gruppen zu teilen und gemeinsam auf Seiten zu surfen. Zudem kann man Nachrichten oder einen Facetime-Anruf direkt in Safari starten, und die Datenschutzfunktionen des Browsers sollen weiter verbessert werden. In dem Zusammenhang muss man auch Passkey erwähnen – laut Apple das "Anmeldeverfahren der nächsten Generation". Passkeys sind laut Apple eindeutige, digitale Schlüssel, die auf dem Gerät gespeichert werden, so dass Hacker sie nicht weitergeben oder Nutzer dazu bringen können, sie zu teilen. Die Anmeldung via Passkey soll mittels Touch ID oder Face ID erfolgen und die Synchronisierung erfolgt mit dem iCloud-Schlüsselbund. Passkey soll auch in Apps und im Internet funktionieren, sodass sich Nutzer mit dem iPhone auf Websites oder in Apps auf Geräten von anderen Anbietern anmelden können.