Oneplus zeigt am 19. Oktober erstes Foldable

Der chinesische Hersteller Oneplus will den Markt für Foldables nicht den Mitbewerbern überlassen und hat bekanntgegeben, diese Woche am 19. Oktober ein erstes Gerät präsentieren zu wollen. Aus der Ankündigung geht lediglich hervor, dass das Klapphandy die Bezeichnung Oneplus Open tragen und über ein lückenloses Scharnier verfügen wird.Allerdings sind infolge diverser Leaks in den letzten Wochen bereits diverse Details bekanntgeworden. So soll das Gerät über ein 7,8-Zoll-Display verfügen. Für die Rechenleistung soll ein Snapdragon 8 Gen 2 sorgen und die RAM-Ausstattung sollen 16 GB betragen, während der Anwenderspeicher mit 256 GB ausgestattet ist. Zu den weiteren Features zählen ein 4800-mAh-Akku sowie zwei 48-MP- und eine 64-MP-Kamera.Was den Preis anbelangt, werden derzeit 1700 Dollar herumgereicht, womit das Gerät in der Preisklasse der Foldables von Goolge und Samsung angesiedelt wäre. (rd)