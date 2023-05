Oppo bleibt auf dem Schweizer Markt

(Quelle: Oppo)

16. Mai 2023 - Während Oppo in Deutschland sämtliche Produkte von der Website genommen hat, hat sich das Unternehmen zum Schweizer Markt bekannt.

Oppo hat in Deutschland sämtliche Produkte von der Website genommen und durch den Hinweis ersetzt, dass derzeit keine Produktinformationen auf der Website verfügbar seien und einige der Produkte auch nicht in Deutschland erhältlich seien ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Hintergrund ist ein Patentstreit mit Nokia, da Oppo offenbar unerlaubterweise Nokia-Technologien in seinen Geräten verwenden soll.Auf die Schweiz soll der Rechtsstreit respektive der – zumindest temporäre – Rückzug aus Deutschland keine Auswirkungen haben. Das erklärt Oppo-Schweiz-Chef Daniel Meier auf Anfrage. Meier: "Wir bedauern, dass Oppo in einzelnen Ländern aufgrund eines Rechtsfalls temporär den Verkauf einschränken muss. Die Schweiz ist davon nicht betroffen und dies hat auch keine Auswirkungen auf das Geschäft in der Schweiz." Ausserdem fügt Meier an, dass Oppo im europäischen Markt weiterhin engagiert sei und keine Pläne hege, sich aus diesem zurückzuziehen. Laut Zahlen von Gartner war Oppo im Jahr 2022 der viertgrösste Smartphone-Hersteller der Welt hinter Samsung, Apple und Xiaomi. Oppo verkaufte weltweit 103,3 Millionen Geräte und hielt einen Marktanteil von 8,6 Prozent. (mw)