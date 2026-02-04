cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft streicht Einzel-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive
Quelle: Depositphotos

Microsoft streicht Einzel-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive

Ab Juni 2026 stehen Neukunden keine Stand-alone-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive mehr zur Verfügung. Bestehende Verträge laufen einige Zeit später aus.
4. Februar 2026

     

Microsoft hat angekündigt, Stand-alone-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive einzustellen. Konkret betroffen sind SharePoint Online (SPO) Plan 1 und 2 sowie OneDrive for Business (ODB) Plan 1 und 2. Die Redmonder begründen diesen Schritt mit einer sinkenden Kundennachfrage nach eigenständigen Angeboten, einer erhöhten Zahl an Fällen von "unbeabsichtigtem oder nicht standardmässigem Einsatz" sowie steigenden Betriebskosten, wie das Unternehmen mitteilt. Gleichzeitig verweist Microsoft auf die Microsoft 365-Suiten als Alternative.

Neue Kunden haben bereits ab Juni 2026 keinen Zugriff mehr auf die Stand-alone-Lizenzen, dann tritt der End of Sale in Kraft. Der End of Life folgt im Januar 2027. Ab diesem Zeitpunkt lässt Microsoft keine Renewals mehr zu. Letzte Zielmarke ist Dezember 2029, ab diesem Zeitpunkt laufen auch alle bestehenden Lizenzen aus.


Microsoft empfiehlt daher, schnellstmöglich auf Microsoft 365 Business oder E3/E5 Suites umzusteigen. Allerdings gilt es dabei zu bedenken, dass die Komplettpakete um ein Vielfaches teurer sind als die Stand-alone-Lizenzen. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft erleichtert Zugang zu Teams-Premium-Features

 26. Januar 2026 - Teams-Features wie Places, bisher nur Abonnenten der höherpreisigen Lizenzen zugänglich, sind ab 1. April 2026 für alle Microsoft-365-Nutzer und generell für alle, die Teams oder Outlook nutzen, verfügbar.

Milliardenklage gegen Microsoft wegen zu hoher Lizenzkosten

 12. Dezember 2025 - Zehntausende Unternehmen sollen überhöhte Preise für Windows Server-Lizenzen auf Infrastruktur von AWS, Google und Alibaba gezahlt haben. Jetzt ziehen sie in London gegen Microsoft vor Gericht.

Private Copilot-Lizenz neu auch im Unternehmen einsetzbar

 3. Oktober 2025 - Microsoft hat das neue Consumer-Abo Microsoft 365 Premium vorgestellt, welches das Family- mit dem Copilot-Pro-Abo kombiniert. Dazu wurde bekannt gegeben, dass private Copilot-Lizenzen neu auch im Unternehmensumfeld genutzt werden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER