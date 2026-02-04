Microsoft streicht Einzel-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive

Microsoft hat angekündigt, Stand-alone-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive einzustellen. Konkret betroffen sind SharePoint Online (SPO) Plan 1 und 2 sowie OneDrive for Business (ODB) Plan 1 und 2. Die Redmonder begründen diesen Schritt mit einer sinkenden Kundennachfrage nach eigenständigen Angeboten, einer erhöhten Zahl an Fällen von "unbeabsichtigtem oder nicht standardmässigem Einsatz" sowie steigenden Betriebskosten, wie das Unternehmen mitteilt
. Gleichzeitig verweist Microsoft
auf die Microsoft 365-Suiten als Alternative.
Neue Kunden haben bereits ab Juni 2026 keinen Zugriff mehr auf die Stand-alone-Lizenzen, dann tritt der End of Sale in Kraft. Der End of Life folgt im Januar 2027. Ab diesem Zeitpunkt lässt Microsoft keine Renewals mehr zu. Letzte Zielmarke ist Dezember 2029, ab diesem Zeitpunkt laufen auch alle bestehenden Lizenzen aus.
Microsoft empfiehlt daher, schnellstmöglich auf Microsoft 365 Business oder E3/E5 Suites umzusteigen. Allerdings gilt es dabei zu bedenken, dass die Komplettpakete um ein Vielfaches teurer sind als die Stand-alone-Lizenzen.
(sta)