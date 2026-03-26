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OneDrive neu mit KI-basierter Foto-Restyle-Funktion
Quelle: Microsoft

OneDrive neu mit KI-basierter Foto-Restyle-Funktion

AI Restyle heisst ein neues Feature in Microsofts Online-Speicherdienst Onedrive. Für die Nutzung wird allerdings eine Microsoft-365-Premium-Lizenz vorausgesetzt.
26. März 2026

     

Microsoft hat den hauseigenen Online-Speicherdienst mit der KI-basierten Bildbearbeitungsfunktion AI Restyle ausgestattet, so ein Bericht von "Windows Central". Laut Microsoft ermöglicht das neue KI-Feature, das ausnahmsweise nicht Copilot heisst, Bilder im typischen KI-Outfit zu verfremden, wofür eine Reihe von Styles zur Verfügung gestellt werden. Stile lassen sich im Handumdrehen anwenden und auch wieder rückgängig machen, wodurch man verschiedene Varianten einfach ausprobieren kann. Dazu lässt sich das Erscheinungsbild via Prompts weiter dem persönlichen Gusto anpassen. Und last but not least können die neu erstellten Bilder nun einfach mit anderen Usern geteilt werden, ohne dass man OneDrive zu verlassen braucht.


AI Restyle steht per sofort in der Webversion von OneDrive wie auch in den jeweiligen Mobile-Apps zur Verfügung. Wie bei den meisten KI-Funktionen des Softwareriesen wird auch hier ein Premium-Account von Microsoft 365 vorausgesetzt. (rd)




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