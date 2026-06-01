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Samsung Gallery verliert Onedrive-Synchronisation
Quelle: Depositphotos

Samsung Gallery verliert Onedrive-Synchronisation

Die Integration zwischen Samsung Gallery und Onedrive wird per 30. September beendet. Fotos von Galaxy-Geräten werden dann nicht mehr automatische mit dem Cloud-Speicher synchronisiert.
1. Juni 2026

     

Microsoft hat bestätigt, dass Samsung die Integration zwischen Samsung Gallery und Onedrive einzustellen gedenkt. Gerüchte diesbezüglich gab es bereits vergangenes Jahr. Wie Microsoft nun in einem Support-Beitrag schreibt, werden ab dem 30. September 2026 Fotos und Videos nicht mehr direkt über die Samsung-Galerie auf Galaxy-Smartphones mit Onedrive synchronisiert.

Neue Nutzer können ihre Samsung-Gallery-App nach diesem Datum nicht mehr mit Onedrive verknüpfen und Onedrive wird nicht mehr die Default-Anwendung für Foto-Backups auf Galaxy-Geräten sein. Bestehende Nutzer müssen auf die Kamera-Backup-Funktion der Onedrive-App umsteigen, wenn sie weiterhin Fotos und Videos automatisch in der Microsoft-Cloud sichern möchten.


Mit der Änderung verschwinden zudem sämtliche in Onedrive gespeicherten Bilder und Videos aus der Ansicht der Samsung-Galerie. Die Dateien selbst bleiben jedoch erhalten. Nutzer können weiterhin über die Onedrive-App, die OneDrive-Website oder andere Geräte mit installiertem Onedrive auf ihre Inhalte zugreifen.

Von der Änderung betroffen sind laut Microsoft alle OneDrive-Nutzer auf Samsung-Geräten, die die bisherige Synchronisation zwischen Samsung Gallery und Onedrive verwenden. Die bereits in Onedrive gespeicherten Fotos und Videos würden weder gelöscht noch verändert, verspricht Microsoft.

Die Partnerschaft zwischen Samsung und Microsoft zur Sicherung von Fotos auf Onedrive bestand seit 2019. (mw)


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