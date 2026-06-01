Samsung Gallery verliert Onedrive-Synchronisation

Microsoft hat bestätigt, dass Samsung
die Integration zwischen Samsung Gallery und Onedrive einzustellen gedenkt. Gerüchte diesbezüglich gab es bereits vergangenes Jahr. Wie Microsoft nun in einem Support-Beitrag schreibt
, werden ab dem 30. September 2026 Fotos und Videos nicht mehr direkt über die Samsung-Galerie auf Galaxy-Smartphones mit Onedrive synchronisiert.
Neue Nutzer können ihre Samsung-Gallery-App nach diesem Datum nicht mehr mit Onedrive verknüpfen und Onedrive wird nicht mehr die Default-Anwendung für Foto-Backups auf Galaxy-Geräten sein. Bestehende Nutzer müssen auf die Kamera-Backup-Funktion der Onedrive-App umsteigen, wenn sie weiterhin Fotos und Videos automatisch in der Microsoft-Cloud sichern möchten.
Mit der Änderung verschwinden zudem sämtliche in Onedrive gespeicherten Bilder und Videos aus der Ansicht der Samsung-Galerie. Die Dateien selbst bleiben jedoch erhalten. Nutzer können weiterhin über die Onedrive-App, die OneDrive-Website oder andere Geräte mit installiertem Onedrive auf ihre Inhalte zugreifen.
Von der Änderung betroffen sind laut Microsoft alle OneDrive-Nutzer auf Samsung-Geräten, die die bisherige Synchronisation zwischen Samsung Gallery und Onedrive verwenden. Die bereits in Onedrive gespeicherten Fotos und Videos würden weder gelöscht noch verändert, verspricht Microsoft
.
Die Partnerschaft zwischen Samsung und Microsoft zur Sicherung von Fotos auf Onedrive bestand seit 2019.
(mw)