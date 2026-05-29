Nextcloud kündigt Release von Euro-Office auf den 9. Juni an

Nextcloud hat angekündigt, dass das Open-Source-Büropaket Euro-Office am 9. Juni in der ersten stabilen Version veröffentlicht und zum Download bereitgestellt wird. Euro-Office wurde von einer Allianz europäischer Software-Unternehmen gegründet; neben Nextcloud
zählen etwa auch Ionos oder Proton dazu. Das Projekt wurde als europäisches Gegenstück zu den US-amerikanischen Plattformen Microsoft 365 und Google Docs lanciert und besteht ebenfalls aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation sowie einer Präsentations-App. Ziel ist es, europäischen Unternehmen und Institutionen ein quelloffenes Gegenstück zu den Suiten der US-Hersteller zur Verfügung zu stellen, um die digitale Souveränität zu wahren.
In technischer Hinsicht handelt es sich bei Euro-Office um einen Fork von Onlyoffice, einem Open-Source-Projekt, das vom lettischen Unternehmen Ascensio System SIA entwickelt wurde. Anfang April ist es zu lizenzrechtlichen Streitereien gekommen. Die Macher von Onlyoffice wollten sich gegen eine angeblich widerrechtliche Code-Nutzung wehren, was angesichts der jüngsten Release-Ankündigung für Euro-Office aber offenbar folgenlos blieb.
(rd)