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Nextcloud kündigt Release von Euro-Office auf den 9. Juni an
Quelle: Depositphotos

Nextcloud kündigt Release von Euro-Office auf den 9. Juni an

Am 9. Juni soll die europäische Open-Source-Alternative zu Microsoft 365 und Google Docs freigegeben und zum Download zur Verfügung gestellt werden.
29. Mai 2026

     

Nextcloud hat angekündigt, dass das Open-Source-Büropaket Euro-Office am 9. Juni in der ersten stabilen Version veröffentlicht und zum Download bereitgestellt wird. Euro-Office wurde von einer Allianz europäischer Software-Unternehmen gegründet; neben Nextcloud zählen etwa auch Ionos oder Proton dazu. Das Projekt wurde als europäisches Gegenstück zu den US-amerikanischen Plattformen Microsoft 365 und Google Docs lanciert und besteht ebenfalls aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation sowie einer Präsentations-App. Ziel ist es, europäischen Unternehmen und Institutionen ein quelloffenes Gegenstück zu den Suiten der US-Hersteller zur Verfügung zu stellen, um die digitale Souveränität zu wahren.


In technischer Hinsicht handelt es sich bei Euro-Office um einen Fork von Onlyoffice, einem Open-Source-Projekt, das vom lettischen Unternehmen Ascensio System SIA entwickelt wurde. Anfang April ist es zu lizenzrechtlichen Streitereien gekommen. Die Macher von Onlyoffice wollten sich gegen eine angeblich widerrechtliche Code-Nutzung wehren, was angesichts der jüngsten Release-Ankündigung für Euro-Office aber offenbar folgenlos blieb. (rd)


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