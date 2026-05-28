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Meta lanciert Plus-Versionen für Whatsapp, Facebook und Instagram
Quelle: Pixabay

Meta lanciert Plus-Versionen für Whatsapp, Facebook und Instagram

Wie angekündigt, hat Meta nun kostenpflichtige Abonnements für die Social-Media-Plattformen Whatsapp, Facebook und Instagram vorgestellt. Für drei bis vier Dollar pro Monat erhält man zusätzliche Features und neue Personalisierungsmöglichkeiten.
28. Mai 2026

     

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Meta kostenpflichtige Versionen seiner Social-Media-Plattformen in der Pipeline hat. Jetzt hat der Konzern Preispläne für seine Flaggschiffe Whatsapp, Facebook und Instagram weltweit lanciert, wie "Techcrunch" meldet.

Das Abonnement für Instagram Plus wie auch für Facebook Plus schlagen mit monatlich je 3.99 Dollar zu Buche, während das Whatsapp-Abo mit 2.99 Dollar leicht günstiger ist. Plus-Abonnenten kommen in den Genuss von zusätzlichen Features, wobei bestehende Features nach wie vor kostenlos genutzt werden können.


Bei Instagram Plus kann etwa neu eingesehen werden, wie viele Personen eine Story erneut angesehen haben, und es lassen sich unbegrenzt viele Zielgruppen-Listen erstellen. Dazu kann man eine Story pro Woche hervorheben, eine Story über 24 Stunden hinaus verlängern oder eine Story in der Vorschau ansehen, ohne als Betrachter zu erscheinen. Zudem lassen sich Beiträge direkt auf dem Profil veröffentlichen, ohne dass diese in den Feeds der Follower erscheinen. Bei Facebook Plus finden sich ähnliche Neuerungen wie bei Instagram während bei Whatsapp der Fokus auf auf App Themes, neue Klingeltöne und Personalisierung gelegt wird.

Dazu hat Meta angekündigt, an weiteren Preisplänen zu arbeiten, etwa für die Nutzer von Meta AI oder für Unternehmensanwender. Last but not least ist ein weiteres Abo namens Meta One in Arbeit, das alle Abos unter einen Hut bringen soll. (rd)


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