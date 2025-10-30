cnt
Pfeifgeräusche bei Airpods Pro 3
Quelle: Apple

Mehrere Käufer hören bei den Airpods Pro 3 ein pfeifendes Störgeräusch, oft nur auf einer Seite. Es zeigt sich beim Einsetzen, bei der Bedienung oder im Flugzeug und bislang gibt es weder eine Lösung noch eine Stellungsnahme von Apple
30. Oktober 2025

     

Bei den Airpods Pro 3 klagen Nutzer über ein Pfeifen im Ohr, das beim Tragen auftritt und häufig nur links oder rechts zu hören ist. "Golem" verweist auf zahlreiche Schilderungen und Videos auf Reddit und nennt eine neu justierte ANC-Technik sowie andere Aufsätze im Vergleich zu den Airpods Pro 2, die der Auslöser sein könnten.

In den Beiträgen wird beschrieben, dass das Pfeifen beim Einsetzen, beim Korrigieren des Sitzes oder bei Änderungen von Einstellungen auftreten kann, teils dauerhaft und lauter bei der Bedienung. Weitere Beiträge schildern, dass das Störgeräusch vor allem im Flugzeug vorkommt und teils auch im Transparenz-Modus zu hören ist.


Reddit-Nutzer schildern ausserdem unterschiedliche Erfahrungen mit einem Gerätetausch, der teils half und teils nicht. Eine offizielle Stellungnahme von Apple gibt es bislang nicht, mehrere Käufer gaben an, die Airpods Pro 3 zurückgegeben zu haben. (dow)


