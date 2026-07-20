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Apple überholt Nvidia als wertvollstes Unternehmen - aber nur kurz
Quelle: Depositphotos

Apple überholt Nvidia als wertvollstes Unternehmen - aber nur kurz

Apple konnte Nvidia nach rund einem Jahr an der Börse überholen und wurde wieder zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Allerdings währte das Glück nicht allzu lange.
20. Juli 2026

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Der KI- und Chip-Boom hat Nvidia in kürzester Zeit zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Seit mehr als einem Jahr kann das Unternehmen diese Spitzenposition verteidigen, die lange Zeit Apple innehatte. Vergangene Woche hat der iPhone-Konzern jedoch wieder aufgeholt und sich die Krone abermals gesichert. Ein Kursrückgang von vier Prozent bei Nvidia ermöglichte das Überholmanöver.

Nvidia erreichte im frühen US-Handel einen Börsenwert von rund 4,84 Billionen Dollar, Apple brachte es wiederum auf 4,9 Billionen Dollar, wie unter anderem das "Handelsblatt" berichtet. Allerdings konnte das Unternehmen aus Cupertino die Krone nur kurz verteidigen. Nachdem die Nvidia-Aktie leicht anzog, reichte es wieder für den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt.


Nichtdestotrotz bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn Apple konnte zuletzt deutlich an Stärke gewinnen. Nicht zuletzt die Ankündigung der neuen, auf künstliche Intelligenz ausgerichteten Siri-Version sorgte in den vergangenen Wochen für Rückenwind. (sta)


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