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Microsoft testet Windows-Button zur KI-Deinstallation
Quelle: Microsoft

Microsoft testet Windows-Button zur KI-Deinstallation

In einer Vorabversion von Windows 11 wurde in den Einstellungen eine Möglichkeit zur Deinstallation von KI-Komponenten entdeckt. Durch das Löschen lokaler Sprachmodelle lässt sich Speicherplatz von mehreren Gigabyte gewinnen.
4. Juni 2026

     

Microsoft will die Wünsche der Anwenderschaft offenbar tatsächlich berücksichtigen und hat in einer der jüngsten Preview-Versionen von Windows 11 eine Möglichkeit implementiert, um KI-Komponenten vom System zu entfernen.

Wie "Neowin" mit Bezug auf einen X-Post des Users phantomofearth berichtet, findet sich in einem Experimental Build mit der Kennung 26300.8553 eine versteckte Einstellung mit einer Schaltfläche zur Deinstallation von KI-Komponenten. In einem auf X geteilten Screenshot wird etwa die Deinstallation des lokal laufenden Sprachmodells Phi Silica gezeigt, dessen Deinstallation zu einer Speicherplatzfreigabe von knapp 2,6 GB führen soll. Die Freigabe von Speicherplatz dürfte denn auch der wichtigste Grund sein, KI-Komponenten respektive lokal laufende Sprachmodelle von der Platte zu löschen; insbesondere, wenn sie gar nicht benötigt werden.


In den offiziellen Change Logs von Microsoft wird die neue Deinstallationsroutine nicht aufgeführt. Auch ist nicht bekannt, ob die Option jemals allgemein zur Verfügung gestellt wird. (rd)
(Quelle: X/phantomofearth)
(Quelle: Microsoft)


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