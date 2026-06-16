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Hosting-Riese Hetzner erhöht Preise deutlich
Quelle: Depositphotos

Hosting-Riese Hetzner erhöht Preise deutlich

Der Hosting-Konzern Hetzner hat die Preise seiner dedizierten Server wie auch der Cloud-Instanzen massiv nach oben angepasst. Teilweise kosten die Systeme dreimal so viel wie bis anhin.
16. Juni 2026

     

Der auch in der Schweiz beliebte deutsche Hosting-Riese Hetzner hat massiv an der Preisschraube gedreht. Wie "Heise" meldet, wurden zum einen die Serverpreise angehoben, andererseits aber auch die Möglichkeit individueller Hardwarekonfigurationen aus dem Angebot genommen.

Die Preiserhöhungen betreffen das komplette Angebot mit dedizierten Systemen und Cloud-Servern, fallen aber nicht in allen Regionen gleich aus. Am deutlichsten sind die Preissteigerungen bei den Hetzner-Servern in den USA, wo teilweise zwei- bis dreimal mehr verlangt wird als bis anhin, doch auch in Deutschland sind die Preise der Cloud-Server zwischen 50 und 150 Prozent höher als bisher. Hetzner informiert im Detail über die neuen Preise und stellt diesen im Fall der Cloud-Instanzen auch gleich den alten Preis gegenüber.


Die neuen Preise gelten ab dem 15. Juni für neu bestellte Systeme, kommen aber auch beim Rescaling bestehender Cloud-Instanzen zum Tragen. (rd)


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