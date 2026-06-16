Hosting-Riese Hetzner erhöht Preise deutlich

Der auch in der Schweiz beliebte deutsche Hosting-Riese Hetzner
hat massiv an der Preisschraube gedreht. Wie "Heise" meldet
, wurden zum einen die Serverpreise angehoben, andererseits aber auch die Möglichkeit individueller Hardwarekonfigurationen aus dem Angebot genommen.
Die Preiserhöhungen betreffen das komplette Angebot mit dedizierten Systemen und Cloud-Servern, fallen aber nicht in allen Regionen gleich aus. Am deutlichsten sind die Preissteigerungen bei den Hetzner-Servern in den USA, wo teilweise zwei- bis dreimal mehr verlangt wird als bis anhin, doch auch in Deutschland sind die Preise der Cloud-Server zwischen 50 und 150 Prozent höher als bisher. Hetzner informiert im Detail über die neuen Preise
und stellt diesen im Fall der Cloud-Instanzen auch gleich den alten Preis gegenüber.
Die neuen Preise gelten ab dem 15. Juni für neu bestellte Systeme, kommen aber auch beim Rescaling bestehender Cloud-Instanzen zum Tragen.
(rd)