Hostpoint bekennt sich zum Firmenjubiläum zum Standort Schweiz

Hostpoint feiert aktuell das 25-jährige Firmenjubiläum: 2001 wurde der Hosting-Anbieter gegründet und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Das Unternehmen verwaltet heute laut eigenen Angaben über 1,3 Millionen Domains, hostet rund 340’000 Websites und betreibt 800’000 E-Mail-Adressen. Am Standort in Rapperswil-Jona beschäftigt Hostpoint rund 130 Mitarbeitende. Allein in den letzten fünf Jahren legte die Zahl der Mitarbeitenden um fast 70 Prozent zu, vor zehn Jahren waren es noch knapp 50 Angestellte.
Und laut Hostpoint stehen die Zeichen auch weiterhin auf Wachstum. Besonders Themen wie Sicherheit, Stabilität, Datenschutz und digitale Souveränität würden verstärkt in den Fokus rücken – und die Nachfrage nach Services aus der Schweiz antreiben. Der Anbieter betont in diesem Kontext, dass sämtliche Daten auf regionalen Servern gespeichert werden, auch Softwareentwicklung, Support und Administration sind in der Schweiz angesiedelt. Und das soll auch künftig so bleiben.
"Der Schweizer Hosting-Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert und zunehmend konsolidiert", erklärt Markus Gebert (Bild, rechts), Co-Founder und CEO von Hostpoint
. "Während verschiedene Anbieter von internationalen Konzernen übernommen wurden, ist Hostpoint weiterhin unabhängig. Wir wollen unseren Weg konsequent weitergehen, weiter wachsen und auch künftig auf Qualität, Kundennähe und verlässliche Schweizer Infrastruktur setzen."
(sta)