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Stärkster kommerzieller AI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb
Quelle: Phoeniqs/Uptownbasel

Stärkster kommerzieller AI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb

Der laut Betreiber leistungsfähigste kommerzielle AI-Supercomputer der Schweiz hat seinen Betrieb aufgenommen. Er befindet sich auf dem Innovations-Campus Uptownbasel in Arlesheim.
18. Juni 2026

     

Im Basler Innovations-Campus Uptownbasel in Arlesheim wurde der leistungsfähigste kommerzielle AI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb genommen, wie Uptownbasel, der Arealentwickler Fankhauser und der Betreiber Phoeniqs bekanntgeben. Die Rede ist von einem strategischen Meilenstein für den Wirtschaftsstandort Schweiz: Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Institutionen soll damit der Betrieb komplexer AI-Modelle, datenintensiver Workloads und produktiver AI-Anwendungen unter Schweizer Recht ermöglicht werden. Die Kontrolle über Daten, Modelle und Workloads verbleibt damit unter der Kontrolle des Kunden.


Gebaut wurde der Supercomputer in Zusammenarbeit mit Nvidia, IBM und Dell, für die Konnektivität partnert Phoeniqs mit Sunrise. Mit 192 Nvidia H100 GPUs gehöre die Infrastruktur zu den leistungsfähigsten kommerziell verfügbaren AI-Systemen der Schweiz, so die Betreiber.
(Quelle: Phoeniqs/Uptownbasel)
(Quelle: Phoeniqs/Uptownbasel)
(Quelle: Phoeniqs/Uptownbasel)
(Quelle: Phoeniqs/Uptownbasel)
"Mit unserer AI-Infrastruktur schaffen wir die Grundlage, damit Unternehmen und öffentliche Institutionen leistungsfähige AI-Anwendungen in der Schweiz entwickeln und betreiben können – unter Einhaltung höchster Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität", so Thomas Taroni, Gründer und Executive Chairman von Phoeniqs.

Der neue AI-Supercomputer ist mit verschiedenen Massnahmen als Teil des Energiesystems von Uptownbasel konzipiert. Für die Kühlung kommt ein geschlossener Wasserkreislauf zum Einsatz. Die Abwärme wird für die Warmwasserversorgung des Campus genutzt und ins regionale Fernwärmenetz eingespeist. (win)


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