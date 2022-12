Der erste kommerzielle Quantencomputing-Hub der Schweiz

(Quelle: Uptownbasel)

1. Dezember 2022 - Mit Quantumbasel will Uptownbasel einen kommerziell nutzbaren Hub für Quantencomputing zur Verfügung stellen. Dazu wurde soeben das Unternehmen Uptownbasel Infinity gegründet.

Das Industrie-4.0-Kompetenzzentrum Uptownbasel sieht im Quantencomputing eine Schlüsseltechnologoie der Zukunft mit Potenzial für viele Anwendungsfelder und Märkte. Dazu brauche es aber erstens verfügbare Quantencomputer und zweitens entsprechendes Know-how. Deshalb hat die Organisation den ersten kommerziell nutzbaren Quantencomputer-Hub der Schweiz lanciert: Am 8. Dezember wird unter dem Namen Quantumbasel das Center of Competence for Quantum and Artificial Intelligence eröffnet.



Das Zentrum wird vom international anerkannten Experten Damir Bogdan geleitet, der bisher als CTO von Uptownbasel amtet, und vom frisch gegründeten Unternehmen Uptownbasel Infnity in Partnerschaft mit IBM, D-Wave Systems und weiteren spezialisierten Organisationen betrieben. Quantumbasel wird, so die Mitteilung, auf eine Rechenleistung von 433 Qubit zugreifen können. Damit will Uptownbasel Infinity zur Bewältigung künftiger Herausforderungen in den Themen Life Sciences, Industrial Manufacturing und Nachhaltigkeit beitragen. (ubi)