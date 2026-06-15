Neues zum iPhone Fold: Farben, Screen, Kameras

Apple wird noch 2026 in den Foldable-Markt einsteigen. Da Apple
mehr als einmal den Standard für eine neue Gerätekategorie mit der eigenen Interpretation angehoben hat, ist die Spannung für den Launch des iPhone Fold besonders hoch. Nach wie vor besteht Hoffnung, dass das Gerät zusammen mit der iPhone-18-Reihe vorgestellt wird, auch wenn aus der Produktion bereits Gerüchte kamen, dass Hürden aufgetaucht seien
, die die Vorstellung verzögern könnten.Neue Leaks von
"Talks Daily Tech" zeigen nun einmal mehr ein paar Details, was vom iPhone Fold zu erwarten ist. So scheint mittlerweile recht sicher, dass das erste Fold in Weiss erscheinen wird. Unter Umständen könnte es sogar die einzige verfügbare Farbe zum Launch werden. Weiter wird von grauen und schwarzen Modellen gemunkelt.
Wie bereits früher bekannt wurde
, wird das Seitenverhältnis des Gerätes sowohl im offenen wie auch im geschlossenen Zustand eher dem iPad denn bisherigen iPhone ähneln. Das Aussendisplay soll dabei zwischen 5,3 und 5,5 Zoll und der aufgeklappte Screen im Inneren zwischen 7,6 und 7,8 Zoll messen. Ausserdem wandern die Lautstärkeknöpfe wohl an den oberen Rand des Gerätes, womit sie im aufgeklappten Zustand dann an der Längskante sitzen.
Bei den Kameras wird laut den Gerüchten auf zwei 48-MP-Kameras an der Rückseite gesetzt. Weiter sollen sowohl aussen als auch innen Selfie-Kameras verbaut werden.
(win)