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Das iPhone Fold kommt mit iPad-Seitenverhältnis
Quelle: Youtube/Unbox Therapy

Das iPhone Fold kommt mit iPad-Seitenverhältnis

Ein Leak zeigt den Formfaktor, den Apple für das iPhone Fold gewählt hat. Apples neue Gerätekategorie scheint sich in Sachen Screen Ratio demnach am iPad statt am iPhone zu orientieren.
5. Mai 2026

     

Das erste faltbare iPhone ist in greifbarer Nähe. Wenn in der Produktion alles rund läuft – was laut Berichten aber noch nicht zu 100 Prozent gewährleistet ist – sollte Apple in der zweiten Jahreshälfte das iPhone Fold vorstellen. "Unbox Therapy" hat nun ein Mockup des Gerätes erhalten, das den genauen Formfaktor des Falt-iPhones aufzeigen soll.

Die Aussenmasse des Gerätes sollen im zugeklappten Zustand demnach 117 x 84 x 11 Millimeter betragen. Aufgeklappt beträgt die Breite dann wohl etwa das Doppelte, sprich etwa 170 Millimeter, die Dicke liegt dann bei 5,2 Millimetern. Durchaus auffällig ist das dicke Kamera-Array, das mehr als 5 Millimeter vorsteht und die Gesamtdicke auf 16,5 Millimeter erhöht.


Ebenfalls auffällig an den Aussenmassen: Die Seitenverhältnisse sind nicht wie bei iPhones, stattdessen gleichen sie stark denen des iPads. Das würde durchaus Sinn ergeben: Mit dem gleichen Verhältnis wie bei Apples Tablet könnte das Gerät mit iPad-Apps arbeiten, statt ein eigenes Format zu benötigen, was die Optimierung unzähliger Apps nach sich ziehen würde. (win)



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