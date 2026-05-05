Das iPhone Fold kommt mit iPad-Seitenverhältnis

Das erste faltbare iPhone ist in greifbarer Nähe. Wenn in der Produktion alles rund läuft – was laut Berichten aber noch nicht zu 100 Prozent gewährleistet
ist – sollte Apple
in der zweiten Jahreshälfte das iPhone Fold vorstellen. "Unbox Therapy" hat nun ein Mockup des Gerätes erhalten
, das den genauen Formfaktor des Falt-iPhones aufzeigen soll.
Die Aussenmasse des Gerätes sollen im zugeklappten Zustand demnach 117 x 84 x 11 Millimeter betragen. Aufgeklappt beträgt die Breite dann wohl etwa das Doppelte, sprich etwa 170 Millimeter, die Dicke liegt dann bei 5,2 Millimetern. Durchaus auffällig ist das dicke Kamera-Array, das mehr als 5 Millimeter vorsteht und die Gesamtdicke auf 16,5 Millimeter erhöht.
Ebenfalls auffällig an den Aussenmassen: Die Seitenverhältnisse sind nicht wie bei iPhones, stattdessen gleichen sie stark denen des iPads. Das würde durchaus Sinn ergeben: Mit dem gleichen Verhältnis wie bei Apples Tablet könnte das Gerät mit iPad-Apps arbeiten, statt ein eigenes Format zu benötigen, was die Optimierung unzähliger Apps nach sich ziehen würde.
(win)