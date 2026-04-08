Das iPhone Fold kommt möglicherweise später als erhofft

Das erste Falt-Smartphone von Apple
, das iPhone Fold, soll eigentlich noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen. Die Rede ist von einer gleichzeitigen Vorstellung mit dem iPhone 18 im September 2026. Aktuelle Insider-Stimmen aus der Fertigung geben nun Hinweise darauf, wie es um dieses Ziel steht.
So berichtet etwa ein chinesischer Leaker (via
"Apple Insider"), dass die Testproduktion beim Auftragsfertiger Foxconn
angelaufen ist. So soll derzeit etwa geprüft werden, wie sich der faltbare Screen ins Gerät verbauen lässt. Sollte das funktionieren, dürfte Apple mit dem iPhone Fold auf erwähntem Kurs sein. Falls sich Probleme ergeben, könnte das den Launch aber möglicherweise verzögern.
Genau von solchen Problemen schreibt
"Nikkei Asia" (via
"Reuters") aber bereits. Es hätte Rückschläge in der technischen Testphase gegeben. Details, welche Komponenten betroffen sind, werden nicht genannt, es hätte aber mehr Probleme gegeben als erwartet. Damit könnte sich der Launch im schlimmsten Fall gar um Monate verzögern.
(win)