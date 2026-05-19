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iPhone Fold hat Scharnierprobleme
Quelle: Depositphotos

iPhone Fold hat Scharnierprobleme

Bei der Entwicklung des auf Herbst 2026 erwarteten faltbaren iPhones hat Apple ein praktisch faltenloses Display erreicht, aber es soll Probleme bei der Zuverlässigkeit des Scharniers geben. Eventuell wird sich der Marktstart verzögern.
19. Mai 2026

     

Seit Samsung vor gut sieben Jahren sein erstes faltbares Smartphone lanciert hat, geht das Gerücht rum, Apple wolle mit vergleichbaren Modellen auf den Markt kommen. Im Herbst 2026 soll es jetzt endlich so weit sein – oder vielleicht doch nicht, denn es könnte nochmals zu Verzögerungen kommen. Der chinesische Leaker Instant Digital verkündet in einem Post auf Weibo, dass Apple beim Display zwar einen optisch faltenfreien Zustand erreicht habe. Das Problem sei jedoch das Scharnier: Dessen Zuverlässigkeit nach häufigem Öffnen und Schliessen entspreche nicht den Qualitätsstandards von Apple.


Apples Ingenieure müssen nun rasch eine Lösung für das Scharnierproblem finden. Andernfalls könnte sich der Marktstart des "iPhone Fold" verzögern. Ob Apple den geplanten Launch im September 2026 parallel zum iPhone 18 Pro und Pro Max einhalten kann, ist derzeit offen. Gleichzeitig ist aber auch nicht gesagt, dass die Probleme mit dem Scharnier tatsächlich zu einer Verschiebung führen werden. Laut bisherigen Gerüchten soll das Gerät über ein Innendisplay mit 6,8-Zoll-Diagonale und ein 5,5-Zoll-Aussendisplay verfügen. Vom Formfaktor her soll es den neueren Foldable-Modellen von Huawei oder dem Galaxy Z Fold Wide von Samsung gleichen. (ubi)


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