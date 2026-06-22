Windows 11 Version 26H2 ante portas

Microsoft hat für die Teilnehmer am Insider-Programm das kommende Feature-Update für Windows 11 als Vorabversion freigegeben
. Die finale Version von Windows 11 Version 26H2 wird Microsoft
dann voraussichtlich in den Herbstmonaten freigeben; ein konkreter Termin wurde bis anhin nicht genannt.
Das Upgrade auf die kommende Version soll sich einfacher gestalten als auch schon, wie Microsoft im Windows IT Pro Blog
ankündigt. Windows 11 26H2 wird auf demselben Shared-Servicing-Modell basieren wie die letzten jeweils in der zweiten Jahreshälfte veröffentlichten Windows-Versionen. Unterstützte Rechner werden das Update in Form eines kleinen Aktivierungspakets erhalten. Mit dem Aktivierungspaket werden lediglich die Funktionen und Features der neuen Windows-Version freigeschaltet, die bereits mit früheren Updates installiert, aber noch nicht aktiviert wurden.
Werden die betreffenden Geräte mit den Windows-11-Versionen 24H2 oder 25H2 betrieben, soll sich das Upgrade ähnlich gestalten wie die monatlichen Updates: eine schnelle Installation mit minimalen Unterbrechungen für die Nutzer, die keine vollständige Neuinstallation oder komplexe Bereitstellungsmassnahmen erfordert. Das Update auf die Version 26H2 ist derweil nicht für ARM‑Geräte vorgesehen, auf denen Windows 11 26H1 läuft. Diese Geräte laufen auf einer anderen Code-Basis und werden separat aktualisiert.
Microsoft gewährt für Windows 11 26H2 dann während zwei Jahren Support, einzig die Enterprise, Education, IoT Enterpriese und Enterprise-Multi-Session-Editionen werden drei Jahre unterstützt.
(rd)