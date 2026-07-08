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Brave Browser ermöglicht Adblocker-Nutzung wieder
Quelle: Depositphotos

Brave Browser ermöglicht Adblocker-Nutzung wieder

Google hat das Aus für MV2-basierte Browser Extensions wie Ublock Origin bereits besiegelt. Nun hat Brave in der neuesten Version aber einen Workaround implementiert, um die beliebten Browser-Erweiterungen weiterhin nutzen zu können.
8. Juli 2026

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Der Chromium-basierte Browser Brave ermöglicht die Ausführung von MV2-basierten (Manifest V2) Extensions in seiner aktuellen Version wieder. Google hatte im Frühjahr 2025 das Aus für diese Art der Chrome Extensions eingeläutet, womit unter anderem der beliebte Adblocker Ublock Origin ab August 2026 nicht mehr funktioniert. Neben Ublock sind weitere Adblocker und Privacy-Tools betroffen ("Swiss IT Magazine" berichtete).

In der neuen Brave-Version mit Versionsnummer 1.92.134 soll Ublock Origin und weitere MV2-Extensions nun wieder laufen, wie den Release-Notes zu entnehmen ist (via "Neowin"). Genauer will Brave die MV2-Extensions mit selbstgehosteten Alternativen ersetzen.


Wer seine Adblocker behalten und dabei nicht zwingend einen Chromium-basierten Browser nutzen will, kann alternativ natürlich auch auf Firefox umsteigen, wo die MV2-Extensions wie gehabt weiter funktionieren. (win)


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