Brave Browser ermöglicht Adblocker-Nutzung wieder

Der Chromium-basierte Browser Brave
ermöglicht die Ausführung von MV2-basierten (Manifest V2) Extensions in seiner aktuellen Version wieder. Google
hatte im Frühjahr 2025 das Aus für diese Art der Chrome Extensions eingeläutet, womit unter anderem der beliebte Adblocker Ublock Origin ab August 2026 nicht mehr funktioniert. Neben Ublock sind weitere Adblocker und Privacy-Tools betroffen ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
In der neuen Brave-Version mit Versionsnummer 1.92.134 soll Ublock Origin und weitere MV2-Extensions nun wieder laufen, wie den Release-Notes
zu entnehmen ist (via
"Neowin"). Genauer will Brave die MV2-Extensions mit selbstgehosteten Alternativen ersetzen.
Wer seine Adblocker behalten und dabei nicht zwingend einen Chromium-basierten Browser nutzen will, kann alternativ natürlich auch auf Firefox umsteigen, wo die MV2-Extensions wie gehabt weiter funktionieren.
(win)