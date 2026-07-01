cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Chrome 150 stopft 382 Sicherheitslücken
Quelle: Depositphotos

Chrome 150 stopft 382 Sicherheitslücken

Mit Chrome 150 werden bemerkenswerte 382 Sicherheitslücken geschlossen. Dass Software in Zukunft wohl schneller updatet werden muss und mit Patches immer mehr Lücken geschlossen werden, liegt an der Mitarbeit von KI bei der Exploit-Suche.
1. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Google hat Version 150 von Chrome vorgestellt. Beim neuestes Update für den beliebten Browser geht es vor allem um eines: Massig Sicherheitspatches. Dass Software-Updates künftig mit einer deutlich grösseren Anzahl gestopfter Lücken kommt, als man sich das bisher gewohnt war, dürfte auf absehbare Zeit so bleiben. So kommt Chrome 150 mit nicht weniger als bemerkenswerten 382 Security-Fixes.


15 davon werden als kritisch und 67 als hochriskant eingestuft. Es ist damit empfehlenswert, das Update möglichst zeitnah einzuspielen. Die anderen Browser-Hersteller, deren Webbrowser ebenfalls auf Chromium basieren (Edge, Brave etc.) werden wohl ebenfalls in absehbarer Zeit Updates nachreichen müssen.
Dass die Zahl der Security-Fixes in Releases von Webbrowsern und anderen zentralen Anwendungen jüngst massiv gestiegen ist, ist eine Folge von immer besser werdenden Security-KI-Anwendungen, die beim Finden der Lecks helfen. Mozilla beispielsweise hatte, kurz nachdem man Zugang zu Anthropics LLM Claude Mythos erhielt, ein Firefox-Update mit 271 Security Patches veröffentlicht und klargestellt, dass KI massgeblich an der Suche beteiligt war. Und auch Apple hat jüngst damit begonnen, ausserplanmässige Security-Updates auszurollen, um in Zeiten leistungsfähiger KI-Modelle Security-technisch am Ball bleiben zu können.


Die neue Browser-Version für Windows und Mac wird in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt. Sobald Version 150 verfügbar gemacht wird, ist sie in unserer gut sortierten Freeware Library zu finden. Die neue Chrome-Version 150 für Android ist ebenfalls in den Startlöchern und sollte in den kommenden Tagen im App Store verfügbar gemacht werden. (win)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI bringt weitere Codex-Funktionen in die Schweiz

 18. Juni 2026 - OpenAI schaltet weitere Funktionen der Codex-App in der Schweiz frei. Neu verfügbar sind unter anderem Computer Use für MacOS und Windows, die Chrome-Erweiterung, Speicherfunktionen und Chronicle.

Chrome-Update schliesst Zero-Day-Lücke

 9. Juni 2026 - Kurz nach einem äusserst umfangreichen Update liefert Google schon wieder eine gepatchte Chrome-Version. Eine der damit behobenen Schwachstellen wird bereits aktiv ausgenutzt.

Chrome-Update schliesst 79 Sicherheitslücken

 17. Mai 2026 - Google hat ein Sicherheitsupdate für Chrome veröffentlicht. Es behebt 79 Schwachstellen, von denen 14 als kritisch eingestuft sind.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER