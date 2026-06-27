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Google Finance neu mit Portfolio-Unterstützung und eigener App
Quelle: Google

Google Finance neu mit Portfolio-Unterstützung und eigener App

Die Finanzplattform Google Finance hat die Beta-Phase abgeschlossen und steht zum Start mit Neuerungen wie Portfolio-Unterstützung zur Verfügung. Dazu kann die Plattform neu auch via Android-App bedient werden.
27. Juni 2026

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Google hat seine Investment-Plattform Google Finance überarbeitet und dafür nun auch eine Android-App lanciert. Wie der Konzern via Blog Post mitteilt, hat die Plattform nun den Beta-Status verlassen und kann zu diesem Anlass gleich mit einigen Neuerungen aufwarten. So versteht sich Finance neu auch mit der Verwaltung von Portfolios, ein Feature, das in diesen Tagen weltweit ausgerollt wird.

Hierbei wird ein Überblick über alle Anlagen in einem Dashboard zur Verfügung gestellt, das gleich auch Performance-Daten zeigt. Portfolios lassen sich per Screenshot oder auch als Excel-Liste hochladen, werden via KI analysiert und eingebunden. Daraufhin lassen sich weitere Erkenntnisse gewinnen, indem die KI etwa gefragt wird, welche Sektoren im Portfolio unterrepräsentiert seien oder wie sich Positionen mit festverzinslichen Wertpapieren auf das langfristige Wachstumspotenzial auswirken.


Darüber hinaus ist Google Finance neu in der Lage, die Anwenderschaft automatisiert zu informieren. So kann die KI beispielsweise angewiesen werden, täglich eine Analyse über die wichtigsten Kursbewegungen bei Kryptowährungen zu erstellen. Sobald der Report jeweils zur Verfügung steht, wird eine Benachrichtigung aufs iOS- oder Android-Handy geschickt.

Last but not least hat Google die Finanzplattform nun auch in Form einer App für die Android-Plattform aufbereitet. Der Funktionsumfang der App soll über die kommenden Monate laufend erweitert werden und im späteren Verlauf des Jahres will Google auch eine iOS-Version nachschieben. (rd)
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(Quelle: Google)
(Quelle: Google)


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