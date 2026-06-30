Wegen Cybersecurity-KIs: Apple forciert Patches für iOS, iPadOS und MacOS

Apple hat neue Versionen von iOS, iPadOS und MacOS in Version 26.5.2 herausgegeben. Neue Features gibt es nicht, mit den neuesten Minor-Versionen der Betriebssysteme werden stattdessen einer Reihe von Sicherheitslücken geschlossen.
Aussergewöhnlich ist das, weil Apple
Updates wie diese traditionell in grössere Releases gepackt hätte. Gegenüber "Reuters" erklärte das Unternehmen den Grund für den Kurswechsel: Apple steigt auf einen schnelleren Security-Update-Zyklus um, weil KI-Modelle wie Claude Mythos heute in kurzer Zeit eine Reihe von Schwachstellen offenlegen können. Damit sind deutlich schnellere Angriffe auf noch nicht entdeckte oder geschlossene Lücken zu erwarten.
Die Patch Notes für iOS und iPadOS sind hier zu finden
. Details zum Patch von MacOS Tahoe 26.5.2 gibt’s an dieser Stelle.
(win)