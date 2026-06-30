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Wegen Cybersecurity-KIs: Apple forciert Patches für iOS, iPadOS und MacOS
Quelle: Depositphotos

Wegen Cybersecurity-KIs: Apple forciert Patches für iOS, iPadOS und MacOS

Apple veröffentlicht dedizierte Sicherheits-Updates für iOS, iPadOS und MacOS. Bisher wären diese mit dem nächsten grösseren Feature erschienen. Weil KI-Modelle den Druck auf die schnelle Schliessung von Lücken erhöhen, muss nun die Patch-Strategie angepasst werden.
30. Juni 2026

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Apple hat neue Versionen von iOS, iPadOS und MacOS in Version 26.5.2 herausgegeben. Neue Features gibt es nicht, mit den neuesten Minor-Versionen der Betriebssysteme werden stattdessen einer Reihe von Sicherheitslücken geschlossen.

Aussergewöhnlich ist das, weil Apple Updates wie diese traditionell in grössere Releases gepackt hätte. Gegenüber "Reuters" erklärte das Unternehmen den Grund für den Kurswechsel: Apple steigt auf einen schnelleren Security-Update-Zyklus um, weil KI-Modelle wie Claude Mythos heute in kurzer Zeit eine Reihe von Schwachstellen offenlegen können. Damit sind deutlich schnellere Angriffe auf noch nicht entdeckte oder geschlossene Lücken zu erwarten.


Die Patch Notes für iOS und iPadOS sind hier zu finden. Details zum Patch von MacOS Tahoe 26.5.2 gibt’s an dieser Stelle. (win)


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