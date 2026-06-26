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Sunrise lanciert Cyberversicherungen
Quelle: Sunrise

Sunrise lanciert Cyberversicherungen

Sunrise hat in Kooperation mit der Axa-Versicherung zwei Cyberversicherungen für KMU lanciert. Die beiden Versicherungen sind im Bundle mit einem Sunrise-Internetanschluss erhältlich.
26. Juni 2026

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Der Telekommunikationskonzern Sunrise will sich neue Geschäftsfelder erschliessen und hat zu diesem Zweck zusammen mit dem Versicherungsriesen Axa und dessen Tochter Axa-Arag die beiden Cyberversicherungen Business Legal Insurance und Business Cyber Insurance lanciert. Erstere bietet KMU Versicherungsschutz bei Rechtsschutzfällen im digitalen Umfeld, während die zweite, wie der Name andeutet, bei Cyberangriffen unterstützt.

Bei Business Legal Insurance handelt es sich um eine Rechtsschutzversicherung, die bei Fällen wie Persönlichkeitsverletzungen im Internet, Kreditkarten- und Identitätsmissbrauch oder Domain-Streitigkeiten zur Seite steht. Die Versicherung stellt juristische Unterstützung sicher, etwa bei rechtlichen Fragen oder der Durchführung rechtlicher Schritte.


Die Business Cyber Insurance bietet derweil via 24/7-Hotline Soforthilfe und unterstützt KMU bei der Schadensbehebung und der Krisenbewältigung. Die Versicherung übernimmt Kosten für die Beseitigung von Schadsoftware oder für die Wiederherstellung der Daten. Wird durch einen Angriff der operative Betrieb unterbrochen, werden die KMU bei Ertragsausfällen unterstützt.

Sunrise bringt die Versicherungen unter der Bezeichnung KMU Ready Insurance auf den Markt, wobei drei Varianten zur Verfügung stehen. Entweder als Bundle mit einem 2,5-Gbps-Internetanschluss und der Cloud-basierten Cybersecurity-Lösung Cisco Umbrella sowie einer der beiden Versicherungen oder wahlweise mit beiden Versicherungen. Die Angebote richten sich an Unternehmen mit bis zu 50 Angestellten und einem Jahresumsatz von bis zu 5 Millionen Franken. (rd)


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