Sunrise verbessert Roaming-Optionen

Bei Sunrise
enthalten die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele neu mehr Leistung oder günstigere Einstiegspreise. In der Region 1, Europa und Nordamerika, sind ab sofort mehr Daten zum gleichen oder sogar tieferen Preis inbegriffen. So umfasst Travel Data S neu 1 GB statt 500 MB Datenvolumen und kostet 7.90 Franken – bisher lag der Preis bei 9.90. Ähnliche Verbesserungen gibt es bei Travel Data M und Travel Data L. Dazu kommt für Europa die 30-Tage-Flatrate Travel Data Unlimited, die ab dem 21. April auch Moldawien und die Ukraine abdeckt.
In der Zone A, weltweite Destinationen, offeriert Sunrise günstigere Einstiegspreise. So kostet Travel Data S neu 9.90 statt 14.90 Franken und kommt mit 1 GB statt 500 MB Daten. Die Preise der beiden anderen Optionen, M und L, sinken gar um 10 Franken. Ab dem 21. April ist zudem die neue Option Travel Data Unlimited verfügbar, die für 79.90 Franken während 30 Tagen unlimitiertes Datenroaming in der Zone A ermöglicht, die rund 100 Länder abdeckt. Ebenfalls per 21. April lanciert der Telekommunikationsanbieter die Option Travel Data XL Westbalkan mit 20 GB Datenroaming für 49.90 Franken.
(ubi)