Sunrise lanciert Iconic Bundle für anspruchsvolle Kunden
Quelle: Sunrise

Mit dem neuen Iconic Bundle will Sunrise eine Kundschaft anlocken, die mehrere Geräte wie Smartphones, Tablets und Smartwatches nutzt und national sowie international von unlimitierter Telefonie und unlimitierten Datenroaming profitieren möchte.
15. September 2025

     

Das Iconic Bundle setze den neuen Massstab bei den Premium-Angeboten, hält Sunrise fest. Im Abo sind nationale und internationale Verbindungen und weltweites Roaming inbegriffen. Darüber hinaus können jederzeit die neuesten Smartphones, Smartwatches und Tablets bezogen und gewechselt werden. Ein weiteres Element des Bundles ist weltweiter Versicherungsschutz für die Geräte, dazu kommen bis zu fünf Extra-SIM-Karten für Mobile Data. Kunden können das Iconic Bundle anhand ihrer individuellen Gerätebedürfnisse zusammenstellen. Dabei lassen sich auch mehrere Smartwatches oder Tablets in ein Bundle packen.

Das Bundle ist laut Sunrise für bestehende und neue Kunden attraktiv. Zu den Vorteilen gehört ein dauerhafter Rabatt von 50 Prozent auf das Iconic Mobile Abo: Der Preis pro Monat reduziert sich von 199.90 auf 99.95 Franken. Auf die neuesten Smartphones erhält man mit dem Smart-Upgrade-Geräteplan bis zu 25 Prozent Rabatt. Das Abo erlaubt Verbindungen mit insgesamt bis zu sechs verbundenen Geräten über die Landesgrenze hinweg mit unlimitierter Telefonie und unlimitiertem mobilem Internet in der Schweiz, in 44 Ländern Europas sowie in den USA und Kanada; für alle anderen Zonen sind 1 GB Roaming-Daten pro Monat inbegriffen.


Ebenfalls im Bundle inklusive ist die von Sunrise bereits bekannte Flex-Upgrade-Option für alle verknüpften Geräte und SIM-Karten. Kunden mit Apple-Geräten profitieren zudem von Applecare Services und iCloud+ mit 50 GB Speicherplatz. Und obendrauf erhalten bestehende Kunden, die zum neuen Bundle wechseln, sowie neue Kunden als Geschenk einen High-End-Kopfhörer und eine Wireless-Ladestation. Dies unterstreicht laut Sunrise den Premium-Charakter des Bundles. (ubi)


