Outlook-Nutzer ärgern sich über gestrichene Funktion

In Outlook sorgt eine entfernte Funktion für Unmut, weil Kontaktvorschläge nun weniger gezielt aufgeräumt werden können. Betroffen ist "Contact Masking", also die Möglichkeit, vorgeschlagene Empfänger im An-, Cc- oder Bcc-Feld über ein kleines "X" auszublenden. Laut einem archivierten Eintrag
aus dem Microsoft
365 Message Center wurde die Funktion per 31. März 2026 eingestellt.
Für Nutzer bedeutet das, dass zuvor ausgeblendete Empfänger wieder in Vorschlägen auftauchen können. Das betrifft etwa alte Projektkontakte, Testadressen, externe Empfänger oder frühere Mitarbeitende. Im Microsoft-Feedbackportal
kritisieren Nutzer entsprechend, dass dadurch die Übersicht leidet und das Risiko falsch adressierter E-Mails steigen könne.
Microsoft begründet die Streichung damit, dass "Contact Masking" über Outlook hinaus wirkte. Ausgeblendete Kontakte konnten demnach auch in anderen Microsoft-365-Diensten wie der Suche oder Personenvorschlägen fehlen. Weil die Funktion aber nicht als zentrale Kontakteinstellung verwaltet wurde, habe dies laut Microsoft zu Verwirrung, Supportfällen und Transparenzproblemen geführt. Eine Ersatzfunktion ist nicht vorgesehen.
(dow)