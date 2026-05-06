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Outlook-Nutzer ärgern sich über gestrichene Funktion
Quelle: Depositphotos

Outlook-Nutzer ärgern sich über gestrichene Funktion

Microsoft hat in Outlook die Funktion "Contact Masking" entfernt. Nutzer kritisieren nun, dass sie einzelne unerwünschte Empfänger beim Schreiben einer E-Mail nicht mehr gezielt aus den Vorschlägen löschen können.
6. Mai 2026

     

In Outlook sorgt eine entfernte Funktion für Unmut, weil Kontaktvorschläge nun weniger gezielt aufgeräumt werden können. Betroffen ist "Contact Masking", also die Möglichkeit, vorgeschlagene Empfänger im An-, Cc- oder Bcc-Feld über ein kleines "X" auszublenden. Laut einem archivierten Eintrag aus dem Microsoft 365 Message Center wurde die Funktion per 31. März 2026 eingestellt.

Für Nutzer bedeutet das, dass zuvor ausgeblendete Empfänger wieder in Vorschlägen auftauchen können. Das betrifft etwa alte Projektkontakte, Testadressen, externe Empfänger oder frühere Mitarbeitende. Im Microsoft-Feedbackportal kritisieren Nutzer entsprechend, dass dadurch die Übersicht leidet und das Risiko falsch adressierter E-Mails steigen könne.


Microsoft begründet die Streichung damit, dass "Contact Masking" über Outlook hinaus wirkte. Ausgeblendete Kontakte konnten demnach auch in anderen Microsoft-365-Diensten wie der Suche oder Personenvorschlägen fehlen. Weil die Funktion aber nicht als zentrale Kontakteinstellung verwaltet wurde, habe dies laut Microsoft zu Verwirrung, Supportfällen und Transparenzproblemen geführt. Eine Ersatzfunktion ist nicht vorgesehen. (dow)


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