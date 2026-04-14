Outlook Lite kurz vor dem endgültigen Aus

Microsoft hat bereits 2025 angekündigt, seine Android-App Outlook Lite einzustellen. Sie kann bereits seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Playstore geladen werden, per 25. Mai 2026 wird der Dienst nun definitiv beendet und auf den Geräten noch installierte Outlook-Lite-Apps funktionieren nicht mehr. Outlook Lite wurde ursprünglich entwickelt, um die Outlook-Funktionalität auch auf schwächeren Android-Smartphones verfügbar zu machen. Neuere Smartphone-Generationen sind auf eine entsprechend abgespeckte App offenbar nicht mehr angewiesen.
In der Meldung MC1276508
im M365 Message Center (via "Merrill.net") heisst es dazu: "Wie bereits in MC1148534 angekündigt, wird Outlook Lite im Rahmen unserer umfassenden Bemühungen, Überschneidungen zu reduzieren und die Entwicklung sowie den Support auf Microsoft
Outlook Mobile, unsere primäre mobile E-Mail-Lösung, zu konzentrieren, eingestellt. Nach dieser Änderung bietet Outlook Lite keinen funktionalen Zugriff mehr auf die Funktionen des Postfachs."
Ab dem 26. Mai 2026 lässt sich die App demnach zwar noch starten, aber weder der Mailbox-Zugriff noch die Navigation innerhalb der App sind noch verfügbar. Eingerichtete Konten werden aber nicht gelöscht oder deaktiviert. Bestehende E-Mails, Kalendereinträge und Anhänge bleiben über Outlook Mobile zugänglich.
Administratoren müssen technisch nichts unternehmen, sollten ihre User aber daran erinnern, aus dem Play Store die Outlook-Mobile-App zu laden. Dazu steht in Outlook Lite, falls es noch installiert ist, eine Upgrade-Option bereit, die auf den Play Store verweist.
(ubi)