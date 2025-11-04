cnt
CHmobile: Sunrise lanciert neue Billigmarke
Quelle: Sunrise

CHmobile: Sunrise lanciert neue Billigmarke

Die Schweiz bekommt eine weitere Mobilfunkmarke. Hinter CHmobile steckt Sunrise, eine Flatrate in der Schweiz gibt es für 9.90 Franken.
4. November 2025

     

Und noch eine Mobilfunkmarke für die Schweiz: Sunrise kündigt den Start von CHmobile an. Mit der Marke wolle man sich im "preissensitiven Discount-Segment" positionieren, so Sunrise. Dabei wolle man das Versprechen einhalten, immer Tiefpreise zu bieten sowie kostenlosen Schweizer Kundendienst, der Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, spricht. Ausserdem laufe das Angebot auf dem 5G-Netz von Sunrise. Und nicht zuletzt verspricht CHmobile keine Mindestvertragsdauer und Rabatte, die für immer gelten sollen.


An den Start geht CHmobile mit zwei Angeboten. CHmobile Start kostet 9.90 Franken pro Monat und beinhaltet unbegrenzt Anrufe sowie SMS und 10 GB Daten in der Schweiz. CHmobile Plus mit unbegrenzt Daten in der Schweiz sowie 3 GB Roaming-Daten in Europa, der Türkei, den USA und Kanada gibt es für 14.90 Franken – respektive ebenfalls für 9.90 Franken im Rahmen einer Lancierungspromotion. (mw)


