Sunrise steigt ins Home-Security-Geschäft ein

Sunrise hat ein neues Home-Security-Angebot lanciert, das sich an Privatpersonen richtet, die ihre Wohnung oder ihr Haus vor Einbrüchen und Diebstählen schützen möchten. Begründet wird das Angebot von Sunrise
mit dem Anstieg entsprechender Delikte in der Schweiz. Laut offiziellen Angaben soll es im Jahr 2024 über 46'000 Einbrüche und Einschleichdiebstähle gegeben haben – im Durchschnitt mehr als 125 pro Tag. Dies entspreche einer Zunahme von über 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so das Telekom-Unternehmen.
Das neue Angebot besteht aus zwei Abo-Varianten: Home Security Basic und Home Security Complete. Beide beinhalten ein Geräteset zur Überwachung, eine App zur Fernsteuerung sowie unterschiedliche Zusatzleistungen. Während das Basic-Abo auf eine selbstverwaltete Nutzung ausgelegt ist, umfasst das Complete-Abo auch Vor-Ort-Installation, Intervention durch Sicherheitsdienste und einen Versicherungsschutz in Zusammenarbeit mit der Zurich Versicherung. Die monatlichen Kosten liegen bei 30 Franken für Basic und 40 Franken für Complete. Die Mindestvertragsdauer beträgt zwölf Monate. Für beide Angebote ist zusätzlich der Erwerb eines Gerätesets zum Preis von 290 Franken erforderlich. Für diesen Betrag erhält man eine Basisstation, ein Steuerungs-Pad, ein Schlüsselanhänger zur Fernsteuerung, einen Kontaktsensor, einen Bild-Bewegungsmelder, ein Smart Plug und Security-Sticker. Weitere Geräte können dazugekauft werden.
Die Steuerung des Systems erfolgt über eine App, mit der sich das Zuhause rund um die Uhr überwachen und absichern lässt. Funktionen wie Geofencing, Anwesenheitssimulation und Haustiererkennung sind ebenfalls enthalten. Bei der erweiterten Variante sind zudem zwei Interventionen pro Jahr durch einen zertifizierten Sicherheitsdienst sowie eine 24/7-Notfallhilfe der Zurich Versicherung inbegriffen.
(mw)