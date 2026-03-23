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Sunrise belohnt bestehende Kunden mit Treueprogramm
Quelle: Sunrise

Sunrise belohnt bestehende Kunden mit Treueprogramm

Kunden von Sunrise profitieren ab sofort vom neuen Treueprogramm Sunrise Rewards. Je nach den von Sunrise bezogenen Leistungen und der Dauer der Treue erhält die Bestandskundschaft unterschiedliche Angebote und Vorteile.
23. März 2026

     

Bei manchen Mobilfunkprovidern ist es Usus, dass primär Neukunden von attraktiven Angeboten und Rabatten profitieren können. Sunrise erklärt, dass bestehende Kunden bereits bisher die gleichen Vorteile geniessen konnten wie Neukunden. Mit dem neuen Treueprogramm Sunrise Rewards legt der Telco noch einen drauf. Ab sofort gelte folgendes Motto: Je länger ein Kunde bei Sunrise bleibt, je mehr Produkte er nutzt, umso besser wird sein Angebot.

Sunrise Rewards startet ab sofort im Rahmen einer stillen Markteinführung. Bestehende Kunden können sich registrieren und erhalten Treuepunkte. Zum Start gibt es einen Willkommensbonus, mit jeder Rechnung werden weitere Punkte im Sinne einer Treue-Währung gutgeschrieben. In den nächsten Wochen will Sunrise das Programm mit einer speziellen Kampagne breit einführen.


Die Punkte können später für Angebote wie Premium-Service, exklusive Events sowie Preisvorteile bei Smartphones und anderen Geräten, Streamingdiensten oder für Einkaufsgutscheine genutzt werden. Ebenfalls ins Treueprogramm integriert sind die Sunrise-Moments-Angebote. Ans Anreise wart teilnehmen können Kunden, die mindestens ein berechtigtes, aktives Abo haben (Mobilfunk, Internet oder Home Security), oder die ein Iconic Bundle, einen Geräteplan, eine Flex-Upgrade-Option oder einen Streamingdienst von Sunrise beziehen. Je nach Anzahl der berechtigten Produkte und je nach der Treuedauer teilt Sunrise den Kunden einen Status zu – Silber, Gold oder Platin. Mit dem Status sind unterschiedliche Angebote und Extraleistungen verbunden. Die erhaltenen Punkte bleiben zwei Jahre lang gültig. (ubi)


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