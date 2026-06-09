cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Chrome-Update schliesst Zero-Day-Lücke
Quelle: Depositphotos

Chrome-Update schliesst Zero-Day-Lücke

Kurz nach einem äusserst umfangreichen Update liefert Google schon wieder eine gepatchte Chrome-Version. Eine der damit behobenen Schwachstellen wird bereits aktiv ausgenutzt.
9. Juni 2026

     

Google hat nach dem grossen Update vom 2. Juni, das 429 Sicherheitslücken ausräumte, erneut ein Update für seinen Browser Chrome veröffentlicht. Dieses behebt insgesamt 74 Schwachstellen. Eine davon wird bereits aktiv ausgenutzt: CVE-2026-11645 erlaubt es Angreifern auf Basis eines Fehlers in Googles Javascript-Engine V8, über eine manipulierte Website beliebigen Code einzuschleusen. Das Leck gilt mit einem CVSS Score von 8.8 als hochriskant.


Von den 74 mit dem Update behoben Sicherheitsproblemen gelten 17 als kritisch, 55 als hochriskant, weitere 2 bergen ein mittleres Risiko, wie der Update-Ankündigung zu entnehmen ist. Die gepatchte Chrome-Version für MacOS und Windows trägt die Nummer 149.0.7827.102 respekive .103, für Android und Linux ist ebenfalls 149.0.7827.102 die aktualisierte Version. Es empfiehlt sich, Chrome umgehend auf den neuesten Stand zu bringen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Chrome-Update schliesst 79 Sicherheitslücken

 17. Mai 2026 - Google hat ein Sicherheitsupdate für Chrome veröffentlicht. Es behebt 79 Schwachstellen, von denen 14 als kritisch eingestuft sind.

Google entdeckt erstmals KI-gestützten Zero Day Exploit

 12. Mai 2026 - Laut Erkenntnissen von Googles Threat Intelligence Group haben Hacker generative KI genutzt, um einen Zero Day Exploit zur Umgehung der Zwei-Faktor-Authentifizierung eines webbasierten Administrationstools zu entwickeln.

Chrome 148 schliesst 127 Sicherheitslecks

 7. Mai 2026 - Mit der Version 148 werden in Googles Chrome-Browser nicht weniger als 127 sicherheitsrelevante Schwachstellen ausgemerzt. Bei drei davon wird das Risiko als kritisch beurteilt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER