Chrome-Update schliesst Zero-Day-Lücke

Google
hat nach dem grossen Update vom 2. Juni
, das 429 Sicherheitslücken ausräumte, erneut ein Update
für seinen Browser Chrome veröffentlicht. Dieses behebt insgesamt 74 Schwachstellen. Eine davon wird bereits aktiv ausgenutzt: CVE-2026-11645 erlaubt es Angreifern auf Basis eines Fehlers in Googles Javascript-Engine V8, über eine manipulierte Website beliebigen Code einzuschleusen. Das Leck gilt mit einem CVSS Score von 8.8 als hochriskant.
Von den 74 mit dem Update behoben Sicherheitsproblemen gelten 17 als kritisch, 55 als hochriskant, weitere 2 bergen ein mittleres Risiko, wie der Update-Ankündigung zu entnehmen ist. Die gepatchte Chrome-Version für MacOS und Windows trägt die Nummer 149.0.7827.102 respekive .103, für Android und Linux ist ebenfalls 149.0.7827.102 die aktualisierte Version. Es empfiehlt sich, Chrome umgehend auf den neuesten Stand zu bringen.
(ubi)