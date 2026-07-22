cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google lanciert neue Gemini-Flash-Modelle
Quelle: Google

Google lanciert neue Gemini-Flash-Modelle

Google erweitert seine Gemini-Familie um neue Flash-Modelle für schnelle und günstigere KI-Anwendungen. Dazu kommen ein Cybersecurity-Modell für Codemender sowie erste Hinweise auf Gemini 4.
22. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Google lanciert mit Gemini 3.6 Flash und 3.5 Flash-Lite zwei neue Modelle für Entwickler und Unternehmen. In einem Blogbeitrag verweist der Konzern wie üblich vor allem auf höhere Effizienz, geringere Latenz und bessere Leistung für KI-Agenten.

Gemini 3.6 Flash folgt auf 3.5 Flash und richtet sich an Aufgaben wie Coding, Wissensarbeit und multimodale Verarbeitung. Laut Google verbraucht das Modell im Artificial Analysis Index 17 Prozent weniger Output-Token als der Vorgänger. Gleichzeitig sinkt der Preis auf 1.50 Dollar pro Million Input-Token und 7.50 Dollar pro Million Output-Token.


Für Anwendungen mit hohem Durchsatz bringt Google ausserdem Gemini 3.5 Flash-Lite. Das Modell ist auf geringe Latenz und hohe Geschwindigkeit ausgelegt, etwa für agentenbasierte Suche oder Dokumentenverarbeitung. Google nennt 350 Output-Token pro Sekunde und Preise von 0.30 Dollar pro Million Input-Token sowie 2.50 Dollar pro Million Output-Token.

Mit Gemini 3.5 Flash Cyber ergänzt der Konzern die Modellreihe um eine Variante für die Suche und Behebung von Sicherheitslücken im Code. Sie kommt in Codemender zum Einsatz und nutzt mehrere spezialisierte Agenten. Wegen des Missbrauchsrisikos startet der Zugriff zunächst nur für Regierungen und vertrauenswürdige Partner in einem eingeschränkten Pilotprogramm.

Gemini 3.6 Flash und 3.5 Flash-Lite sind ab sofort verfügbar. Entwickler erhalten Zugriff über die Gemini API, Google AI Studio und Android Studio, Unternehmen über die Gemini Enterprise Agent Plattform. In der Gemini-App stehen beide Modelle ebenfalls bereit, Flash-Lite wird zudem in die Google-Suche eingeführt. Daneben testet Google Gemini 3.5 Pro weiter mit Partnern und hat nach eigenen Angaben bereits den Pre-Training-Lauf für Gemini 4 gestartet. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Google bringt Gemini Omni in Vids

 19. Juli 2026 - Google erweitert Vids um Gemini Omni. Nutzer können damit KI-Videos in höherer Qualität erstellen und bestehende Videos per Texteingabe bearbeiten.

Aus NotebookLM wird Gemini Notebook

 17. Juli 2026 - Google hat sein Recherche-Tool NotebookLM in Gemini Notebook umgetauft. Dazu bekommt jeder Anwender von Gemini Notebook einen eigenen Cloud Computer.

Google lanciert KI-Bildgenerierung Nano Banana 2 Lite

2. Juli 2026 - Nano Banana 2 Lite ist Googles neuestes KI-Modell zur Bildgenerierung, das sehr schnell ist und pro Bild gut 3 Cents kostet. Daneben hat Google mit Gemini Omni Flash auch ein neues Modell für die Videoerstellung als Preview freigegeben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER