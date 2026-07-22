Google lanciert neue Gemini-Flash-Modelle

Google lanciert mit Gemini 3.6 Flash und 3.5 Flash-Lite zwei neue Modelle für Entwickler und Unternehmen. In einem Blogbeitrag
verweist der Konzern wie üblich vor allem auf höhere Effizienz, geringere Latenz und bessere Leistung für KI-Agenten.
Gemini 3.6 Flash folgt auf 3.5 Flash und richtet sich an Aufgaben wie Coding, Wissensarbeit und multimodale Verarbeitung. Laut Google
verbraucht das Modell im Artificial Analysis Index 17 Prozent weniger Output-Token als der Vorgänger. Gleichzeitig sinkt der Preis auf 1.50 Dollar pro Million Input-Token und 7.50 Dollar pro Million Output-Token.
Für Anwendungen mit hohem Durchsatz bringt Google ausserdem Gemini 3.5 Flash-Lite. Das Modell ist auf geringe Latenz und hohe Geschwindigkeit ausgelegt, etwa für agentenbasierte Suche oder Dokumentenverarbeitung. Google nennt 350 Output-Token pro Sekunde und Preise von 0.30 Dollar pro Million Input-Token sowie 2.50 Dollar pro Million Output-Token.
Mit Gemini 3.5 Flash Cyber ergänzt der Konzern die Modellreihe um eine Variante für die Suche und Behebung von Sicherheitslücken im Code. Sie kommt in Codemender zum Einsatz und nutzt mehrere spezialisierte Agenten. Wegen des Missbrauchsrisikos startet der Zugriff zunächst nur für Regierungen und vertrauenswürdige Partner in einem eingeschränkten Pilotprogramm.
Gemini 3.6 Flash und 3.5 Flash-Lite sind ab sofort verfügbar. Entwickler erhalten Zugriff über die Gemini API, Google AI Studio und Android Studio, Unternehmen über die Gemini Enterprise Agent Plattform. In der Gemini-App stehen beide Modelle ebenfalls bereit, Flash-Lite wird zudem in die Google-Suche eingeführt. Daneben testet Google Gemini 3.5 Pro weiter mit Partnern und hat nach eigenen Angaben bereits den Pre-Training-Lauf für Gemini 4 gestartet.
(dow)