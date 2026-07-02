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Google lanciert KI-Bildgenerierung Nano Banana 2 Lite
Quelle: Google

Google lanciert KI-Bildgenerierung Nano Banana 2 Lite

Nano Banana 2 Lite ist Googles neuestes KI-Modell zur Bildgenerierung, das sehr schnell ist und pro Bild gut 3 Cents kostet. Daneben hat Google mit Gemini Omni Flash auch ein neues Modell für die Videoerstellung als Preview freigegeben.
2. Juli 2026

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Google hat mit Nano Banana 2 Lite das nach eigenen Aussagen bis anhin schnellste und kosteneffizienteste Bildgenerierungsmodell der Nano-Familie veröffentlicht. Das Modell basiert auf Gemini 3.1 Flash Lite und wurde primär für die schnelle Konzeptentwicklung entworfen, wobei insbesondere auf Geschwindigkeit und Kosten Wert gelegt wurde. So soll das Modell bei der Text-to-Image-Generierung bereits nach 4 Sekunden einen Output liefern und sich damit insbesondere fürs interaktive Prototyping und schnelle Visualisierungen eignen. Die generierten Bilder verfügen über eine fixe Auflösung von 1K und schlagen pro Bild mit 3,4 Dollar-Cents zu Buche. Nano Banana 2 Liste ist per sofort in Google AI Studio, Gemini API sowie auch in der Gemini Enterprise Agent Platform verfügbar.


Daneben hat Google auch Gemini Omni Flash als Public Preview für Entwickler freigegeben. Das Modell dient der Bearbeitung und Erzeugung von Videos, wobei als Basis Texte, Bilder oder Videos genutzt werden können. Aktuell ist die Sequenzdauer auf 10 Sekunden begrenzt und pro Sekunde werden 10 Cents verrechnet. (rd)


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