cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google stellt KI-Bildgenerator Nano Banana 2 vor
Quelle: Google

Google stellt KI-Bildgenerator Nano Banana 2 vor

Mit Nano Banana 2 hat Google ein neues Modell für die KI-gestützte Bilderstellung vorgestellt. Es soll deutlich leistungsfähiger sein als das Vorgängermodell und auch eine höhere Geschwindigkeit aufweisen.
27. Februar 2026

     

Google hat mit Nano Banana 2 das neueste Modell für die KI-basierte Bildgenerierung veröffentlicht. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt, kombiniert das neue Modell die Stärken seiner Vorgänger mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Nano Banana 2 basiert auf Gamini 3.1 Flash Image und macht ehemals der zahlenden Pro-Klientel vorbehaltene Funktionen einem breiteren Publikum zugänglich.

Das Modell macht sich die Wissensdatenbank von Gemini zunutze und greift auf die Echtzeitinformationen und die Bilder aus der Google-Suche zu, um Motive genauer darzustellen. Die Nutzer sollen damit Infografiken erstellen, Notizen in Diagramme verwandeln und Datenvisualisierungen generieren, wie Google erklärt. Auch sollen sich mit Nano Banana 2 korrekte, gut lesbare Texte für Marketing-Mockups oder Grusskarten generieren lassen.


Im Vergleich zur Vorgängerversion bietet das neue Modell zudem Motivkonsistenz von bis zu fünf Charakteren und Detailtreue von bis zu 14 Objekten in einem Workflow. Weiter soll sich das neue Modell präziser an die Anweisungen halten und auch Nuancen erfassen. Dazu werden Auflösungen von 512px bis 4K unterstützt und auch die visuelle Detailtreue soll durch lebendige Beleuchtung und sattere Texturen deutlich verbessert worden sein.

Nano Banana 2 wird Nano Banana Pro in den Gemini-Modellen Fast, Thinking und Pro ersetzen. Dazu findet sich das neue Modell als Preview in AI Studio, in der Gemini API wie auch im Filmproduktionstool Flow oder in der Anzeigenplattform Ads. (rd)
carousel
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)


Weitere Artikel zum Thema

Chrome demnächst mit Auto Browse und Nano Banana

 29. Januar 2026 - Google will den Chrome-Browser mit dem leistungsfähigen Gemini-3-Modell ausstatten. Zusammen mit der Integration von Gmail oder Calendar soll der Browser sodann ganze Arbeitsabläufe ausführen. Ausserdem soll auch der KI-Bildgenerator Nano Banana in den Browser integriert werden.

Google testet neue Bildgenerierungs-KI Nano Banana 2 Flash

 5. Januar 2026 - Das neue Image-AI-Modell Nano Banana 2 Flash soll Googles bisher schnellstes werden, verzichtet aber teils auf Präzision und Reasoning von Nano Banana Pro.

Google stellt Nano Banana Pro vor

 23. November 2025 - Mit Nano Banana Pro verbessert Google den Umgang mit Text bei der KI-Erstellung von Bildern. Zudem können Bilder in verschiedenen Formaten ausgegeben werden, und zahlreiche Parameter rund um Beleuchtung, Farbgebung und Fokus lassen sich anpassen.

Ebay trainiert KI mit Kundendaten

 23. April 2025 - Ebay hat seine Datenschutzerklärung dahingehend aktualisiert, dass personenbezogene Nutzerdaten zum Trainieren der KI verwendet werden können.

Meta integriert Ebay in Marketplace

 9. Januar 2025 - Ebay-Angebote werden in den Ländern Deutschland, Frankreich und den USA neu auch auf Facebook Marketplace angezeigt. Meta reagiert damit auf eine Strafe der EU.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER