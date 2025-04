Ebay trainiert KI mit Kundendaten

Ebay hat seine Datenschutzerklärung aktualisiert. Wie unter anderem der "Spiegel" berichtet , behaltet diese nun einen neuen Passus zum Thema KI. Darin behält sich Ebay vor, personenbezogene Nutzerdaten zum Trainieren, Testen und Validieren seiner eigenen KI-Modelle sowie der KI-Modelle von Drittanbietern zu nutzen. Wie das Nachrichtenmagazin schreibt, sei eine entsprechende Info-E-Mail bereits im März verschickt worden – ohne aber im Detail auf das Thema Nutzerdaten und KI einzugehen. Zudem wurde in dieser Mail nirgends auf eine Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen – stattdessen hiess es, dass man als Nutzer nichts weiter zu tun brauche.Die Widerspruchsmöglichkeit gibt es allerdings sehr wohl, und Verbraucherschützer in Deutschland empfehlen den Widerspruch auch – wobei die Frist, Widerspruch zu leisten, der 21. April war. Danach könne man der Nutzung seiner Daten zwar nach wie vor widersprechen – allerdings ist es möglich, dass diese bereits in den Daten-Pool der KI geflossen sein, was nicht ungeschehen gemacht werden kann.Wer der Verwendung der eigenen Daten zum KI-Training widersprechen möchte (auch als Schweizer Nutzer), kann dies über diese Einstellung im eigenen Account tun – wobei man sich zuerst einloggen muss. (mw)