Google bringt Gemini Omni in Vids

Mit Gemini Omni erhält Google
Vids neue Funktionen für die Erstellung und Bearbeitung von Videos. Wie Google in einem Blogbeitrag
schreibt, nutzt Vids dafür das neue Omni-Flash-Modell. Es soll bessere Videoclips erzeugen, unter anderem bei Textdarstellung, Physik und Realismus. Neu ist auch die Bearbeitung bestehender Videos per Prompt. Nutzer können beispielsweise Farben korrigieren, den visuellen Stil eines Clips verändern oder störende Hintergrundgeräusche entfernen lassen.
Der volle Funktionsumfang startet allerdings nicht überall gleichzeitig. Im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz, im Vereinigten Königreich sowie in Texas und Illinois steht die Bearbeitung bestehender Videos mit Omni zum Start nicht zur Verfügung.
Der Rollout läuft seit dem 16. Juli 2026 schrittweise für Rapid-Release-Domains und ab dem 5. August 2026 für Scheduled-Release-Domains. Verfügbar ist Gemini Omni in Vids unter anderem für Google-Workspace-Kunden mit Business-, Enterprise- und Education-Plus-Abos sowie für Nutzer von Google AI Pro und Ultra.
(dow)