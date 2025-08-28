Google Vids bekommt neue KI-Werkzeuge

Die Video-App Vids erhält laut Google
neue Gen-KI-Tools, mit denen Teams hochwertige Videos schneller produzieren und bearbeiten können – darunter Veo 3 für achtsekündige Bild-zu-Video-Clips mit Ton, KI-Avatare, die bereitgestellte Skripte sprechen, und eine Auto-Trimmung, die Füllwörter und Pausen entfernt. Rauschunterdrückung plus Hintergründe, Filter und Darstellungsoptionen nach dem Vorbild von Google Meet sollen ab dem nächsten Monat allgemein verfügbar werden.
Für mehr Reichweite kündigt Google ausserdem neue Seitenverhältnisse an: Hochformat, Querformat und Quadrat sollen im kommenden Quartal breit ausgerollt werden. Parallel startet die Schulungsreihe "Vids on Vids", die Funktionen und Best Practices erklärt, damit Einsteiger wie Profis schneller zu brauchbaren Ergebnissen kommen.
Beim Zugang weitet Google den Kreis weiter aus. Neben Business- und Enterprise-Starter-Kunden erhalten auch Google-AI-Pro- und Ultra-Abos sowie Workspace for Education Zugriff. Zusätzlich steht ein kostenloser Basis-Editor ohne Gemini samt Vorlagen für Verbraucher bereit. Vids zählt nach Angaben des Unternehmens bereits über eine Million aktive Nutzer pro Monat.
