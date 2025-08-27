Google arbeitet immer noch an Android Quick Share für iPhones

Schon seit einem knappen Jahr gibt es Gerüchte, dass Quick Share, eine Dateitransfer-Funktion von Android, künftig auch mit iOS und MacOS funktionieren könnte. Bestätigt wurde dies jedoch nie, News dazu blieben aus. Nun hat "Android Authority" im Rahmen eines Teardowns der jüngsten Google
Play Services App herausgefunden
, dass Quick Share für iOS und MacOS nach wie vor in Arbeit ist.
Damit ist wohl auch zu erwarten, dass die Funktion über kurz oder lang Einzug in Android finden und die Grenzen zwischen der Android- und iOS-Welt wenigstens ein kleines bisschen aufbrechen kann. Gefunden wurden die Hinweise auf Quick Share für iPhones in Version 25.34.31 Beta von Google Play Services.
Gefunden wurden weiter Hinweise, dass fürs Teilen von Dateien zwischen Android- und Apple-Geräten ein Login notwendig ist. Wer der beiden Beteiligten sich wo einloggen muss, ist hingegen unbekannt.
Wie immer in solchen Fällen gilt: Nur weil Google offenbar nach wie vor am Feature arbeitet, heisst das nicht, dass es die Funktion letztlich in eine produktive Version des Betriebssystems schafft.
(win)