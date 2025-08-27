cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google arbeitet immer noch an Android Quick Share für iPhones
Quelle: Depositphotos

Google arbeitet immer noch an Android Quick Share für iPhones

Via Quick Share lassen sich Daten zwischen Android- und Windows-Devices teilen, das Sharen mit iOS-Geräten ist nicht möglich. Das könnte sich bald ändern – Google arbeitet offenbar an einer entsprechenden Erweiterung von Quick Share.
27. August 2025

     

Schon seit einem knappen Jahr gibt es Gerüchte, dass Quick Share, eine Dateitransfer-Funktion von Android, künftig auch mit iOS und MacOS funktionieren könnte. Bestätigt wurde dies jedoch nie, News dazu blieben aus. Nun hat "Android Authority" im Rahmen eines Teardowns der jüngsten Google Play Services App herausgefunden, dass Quick Share für iOS und MacOS nach wie vor in Arbeit ist.

Damit ist wohl auch zu erwarten, dass die Funktion über kurz oder lang Einzug in Android finden und die Grenzen zwischen der Android- und iOS-Welt wenigstens ein kleines bisschen aufbrechen kann. Gefunden wurden die Hinweise auf Quick Share für iPhones in Version 25.34.31 Beta von Google Play Services.


Gefunden wurden weiter Hinweise, dass fürs Teilen von Dateien zwischen Android- und Apple-Geräten ein Login notwendig ist. Wer der beiden Beteiligten sich wo einloggen muss, ist hingegen unbekannt.

Wie immer in solchen Fällen gilt: Nur weil Google offenbar nach wie vor am Feature arbeitet, heisst das nicht, dass es die Funktion letztlich in eine produktive Version des Betriebssystems schafft. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Google I/O: NotebookLM als App für iOS und Android verfügbar

 20. Mai 2025 - Google hat anlässlich seiner I/O-Konferenz das Recherche-Tool NotebookLM als App für iOS sowie für Android veröffentlicht.

Google verbessert Quick Share für Windows

 15. Dezember 2024 - Die neueste Version von Googles Filesharing-App für Windows behebt diverse Bugs und räumt einige lästige Probleme bei der Nutzung des Dienstes auf Windows-Systemen aus.

CES 2024: Google stellt neue Android-Features vor

 10. Januar 2024 - Verschiedene Android-Versionen bekommen Updates. Darunten sind etwa eine neue Quick-Share-Funktion für mobile Geräte und PCs, weitere kleinere Verbesserungen gibt’s für Google TV, fürs Smart Home und für Android Auto.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER