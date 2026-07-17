Aus NotebookLM wird Gemini Notebook

Google hat seine Recherche- und Notizapp NotebookLM einem Rebranding unterzogen und die Anwendung in Gemini Notebook umgetauft. Wie der Konzern via Blog Post
bekannt gibt, soll die vor drei Jahren als Project Tailwind gelaunchte Anwendung ein Standalone-Produkt bleiben, aber enger mit dem Google-Ökosystem verknüpft werden, insbesondere in der Google-Suche und der Gemini-App.
Zudem ist derzeit ein Update für Gemini Notebook im Gang, mit dem jeder Gemini-Notebook-User mit einem sicheren Cloud Computer ausgestattet wird. Gemini Notebook ist damit in der Lage, Code nativ zu schreiben und direkt auszuführen. Das Feature kann von allen Google
AI Ultra- und Workspace-Kunden mit AI-Ultra- und AI-Expanded-Lizenz genutzt werden. Über die kommenden Wochen wird es für alle Pro-User im Web ausgerollt.
Neu lassen sich Notizbücher auch direkt in der Gemini-App erstellen, wobei im Hintergrund alle Daten synchronisiert werden. Inhalte stehen damit in identischer Form in der Gemini-App wie auch in Gemini Notebook zur Verfügung. Ausserdem hat Google angekündigt, die Notizbücher auch in den KI-Modus der Google Suche implementieren zu wollen.
(rd)