Apples neues Smart Home System kommt im Herbst







Der neue Hub soll als Herzstück für Apples Smart Home Ökosystem dienen, Siri AI dürfte hier eine wichtige Rolle spielen. Weiter ist er mit einem 7-Zoll-Screen und mit einem neuen Betriebssystem bestückt sein, das auf TvOS basiert. Das Gerät soll Benutzer in seiner Nähe per Gesichtserkennung registrieren und die Bildschirminhalte dynamisch anpassen, etwa abhängig davon, wie weit der User vom Screen weg steht. Verfügbar sind laut Gurman zwei Ausführungen: eine mit einem Standfuss, die andere mit magnetischer Wandhalterung. Apple soll kurz vor drei bedeutenden Produkt-Releases stehen. Demnach sollen in den kommenden Monaten ein neu konzipiertes Hub-Gerät, eine TV Set-Top-Box und ein Homepod Mini vorgestellt werden. Dies geht aus Insider-Informationen mit der Sache vertrauter Personen hervor, wie Mark Gurman von "Bloomberg" schreibt . Das neue Apple TV und der Homepod Mini sollen bereits im Herbst 2026 vorgestellt werden, auf den neuen Home Hub sollen die Kunden derweil bis Oktober und Anfang 2027 warten müssen. Die drei Geräte sind Teil eines erneuten Vorstosses für Apple ins Smart Home Segment, das bisher mit mittelmässigem Erfolg bedient wurde.Der neue Hub soll als Herzstück für Apples Smart Home Ökosystem dienen, Siri AI dürfte hier eine wichtige Rolle spielen. Weiter ist er mit einem 7-Zoll-Screen und mit einem neuen Betriebssystem bestückt sein, das auf TvOS basiert. Das Gerät soll Benutzer in seiner Nähe per Gesichtserkennung registrieren und die Bildschirminhalte dynamisch anpassen, etwa abhängig davon, wie weit der User vom Screen weg steht. Verfügbar sind laut Gurman zwei Ausführungen: eine mit einem Standfuss, die andere mit magnetischer Wandhalterung.

Die wichtigste Neuerung bei AppleTV und Homepod Mini sind derweil neue Chips und etwas höhere Preise.



Laut dem Insider hätten die Geräte bereits im letzten oder sogar vorletzten Jahr vorgestellt werden sollen – das Software-Herzstück Siri sei aber noch nicht bereit gewesen.



Drei Nachfolgegeräte des Hubs sollen darüber hinaus bereits in Arbeit sein. So sind zwei neue Versionen des Hubs, eine mit Roboterarm eine mit 9-Zoll-Screen, geplant. Ausserdem soll in Cupertino an einer Sicherheitskamera fürs eigene Smart-Home-System gearbeitet werden. (win)

