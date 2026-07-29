cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apples neues Smart Home System kommt im Herbst
Quelle: Apple

Apples neues Smart Home System kommt im Herbst

Apples erneuter Vorstoss ins Smart Home Segment musste mehrfach hinausgeschoben werden, steht nun aber endlich kurz bevor. Drei neue Geräte sollen zeitnah vorgestellt werden, zwei weitere sind bereits in der Pipeline.
29. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Apple soll kurz vor drei bedeutenden Produkt-Releases stehen. Demnach sollen in den kommenden Monaten ein neu konzipiertes Hub-Gerät, eine TV Set-Top-Box und ein Homepod Mini vorgestellt werden. Dies geht aus Insider-Informationen mit der Sache vertrauter Personen hervor, wie Mark Gurman von "Bloomberg" schreibt. Das neue Apple TV und der Homepod Mini sollen bereits im Herbst 2026 vorgestellt werden, auf den neuen Home Hub sollen die Kunden derweil bis Oktober und Anfang 2027 warten müssen. Die drei Geräte sind Teil eines erneuten Vorstosses für Apple ins Smart Home Segment, das bisher mit mittelmässigem Erfolg bedient wurde.


Der neue Hub soll als Herzstück für Apples Smart Home Ökosystem dienen, Siri AI dürfte hier eine wichtige Rolle spielen. Weiter ist er mit einem 7-Zoll-Screen und mit einem neuen Betriebssystem bestückt sein, das auf TvOS basiert. Das Gerät soll Benutzer in seiner Nähe per Gesichtserkennung registrieren und die Bildschirminhalte dynamisch anpassen, etwa abhängig davon, wie weit der User vom Screen weg steht. Verfügbar sind laut Gurman zwei Ausführungen: eine mit einem Standfuss, die andere mit magnetischer Wandhalterung.
Die wichtigste Neuerung bei AppleTV und Homepod Mini sind derweil neue Chips und etwas höhere Preise.

Laut dem Insider hätten die Geräte bereits im letzten oder sogar vorletzten Jahr vorgestellt werden sollen – das Software-Herzstück Siri sei aber noch nicht bereit gewesen.

Drei Nachfolgegeräte des Hubs sollen darüber hinaus bereits in Arbeit sein. So sind zwei neue Versionen des Hubs, eine mit Roboterarm eine mit 9-Zoll-Screen, geplant. Ausserdem soll in Cupertino an einer Sicherheitskamera fürs eigene Smart-Home-System gearbeitet werden. (win)


Weitere Artikel zum Thema

iOS und MacOS 26.6 sind bereit

 28. Juli 2026 - Neben der Behebung zahlreicher Sicherheitsprobleme steht bei iOS 26.6 & Co. die Optimierung des Spotlight-Suchindex als Vorbereitung auf iOS 27 im Zentrum der Änderungen. Neue Features gibt es in 26.6 nicht.

Apple Watch Series 12: Mehr Power, kein neues Design

 27. Juli 2026 - Die nächste Generation von Apples Smartwatches soll mit einem stärkeren Chip ausgerüstet werden und Verbesserungen bei einigen Features bieten. Ein Redesign ist jedoch nicht zu erwarten.

Erste Public Beta von iOS 27 ist da

 14. Juli 2026 - Das neue iPhone-Betriebssystem iOS 27 steht ab sofort in einer ersten öffentlichen Vorschau zur Verfügung. Interessierte iPhone-Nutzer können ihr Gerät dafür bei Apples Beta-Programm anmelden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER