Apple Watch Series 12: Mehr Power, kein neues Design

Höchstwahrscheinlich wie immer im September wird Apple
auch dieses Jahr ein neues Watch-Line-up präsentieren – neben je einem Modell der Series 12 mit und ohne 5G soll auch die Apple Watch Ultra neu aufgelegt und in der vierten Generation auf den Markt gebracht werden. Eine neue Apple Watch SE soll es dieses Jahr nicht geben. Wie Mark Gurman von "Bloomberg" in seinem neuesten Power-On-Newsletter festhält
(Paywall), sind bei den neuen Modellen äusserlich keine großen Sprünge zu erwarten: "Bei keiner der diesjährigen Uhren ist mit einer grundlegenden Designüberarbeitung zu rechnen, wurde mir gesagt. Apple konzentriert sich vielmehr auf das Innenleben: Es wird Verbesserungen bei der Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktion geben, zusammen mit einer lang erwarteten Aufrüstung bei Chips und Geschwindigkeit."
Für einen neuen Chip ist es wirklich Zeit. Den letzten neuen Prozessor hat Apple bei seinen Wearables mit der Apple Watch Series 9 und der Ultra 2 im Jahr 2023 eingeführt. Das Herzstück der Uhren wurde zwar jedes Jahr etwas umbenannt, punkto Leistung aber nie markant verbessert. Bezüglich der Gesundheitsfunktionen soll die Warnung vor hohem Blutdruck verbessert werden. Ansonsten ist nicht klar, ob neue oder verbesserte Gesundheits- und Fitness-Features In der neuen Watch-Generation Einzug halten werden.
Grössere Änderungen für seine Smartwatches plant Apple laut Gurman für später: "Mit Blick auf die Zukunft habe ich gehört, dass derzeit an einer grundlegenden Neugestaltung der Apple Watch gearbeitet wird. Aber ich würde nicht damit rechnen, dass diese schon in ein oder zwei Jahren auf den Markt kommt." Das Unternehmen arbeite im Übrigen weiterhin daran, noch im Lauf dieses Jahrzehnts eine Funktion zur Blutzuckermessung auf den Markt zu bringen und damit ein Projekt zu verwirklichen, das bereits zu Zeiten von Steve Jobs ins Leben gerufen wurde.
(ubi)