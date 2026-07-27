cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple Watch Series 12: Mehr Power, kein neues Design
Quelle: Apple

Apple Watch Series 12: Mehr Power, kein neues Design

Die nächste Generation von Apples Smartwatches soll mit einem stärkeren Chip ausgerüstet werden und Verbesserungen bei einigen Features bieten. Ein Redesign ist jedoch nicht zu erwarten.
27. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Höchstwahrscheinlich wie immer im September wird Apple auch dieses Jahr ein neues Watch-Line-up präsentieren – neben je einem Modell der Series 12 mit und ohne 5G soll auch die Apple Watch Ultra neu aufgelegt und in der vierten Generation auf den Markt gebracht werden. Eine neue Apple Watch SE soll es dieses Jahr nicht geben. Wie Mark Gurman von "Bloomberg" in seinem neuesten Power-On-Newsletter festhält (Paywall), sind bei den neuen Modellen äusserlich keine großen Sprünge zu erwarten: "Bei keiner der diesjährigen Uhren ist mit einer grundlegenden Designüberarbeitung zu rechnen, wurde mir gesagt. Apple konzentriert sich vielmehr auf das Innenleben: Es wird Verbesserungen bei der Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktion geben, zusammen mit einer lang erwarteten Aufrüstung bei Chips und Geschwindigkeit."

Für einen neuen Chip ist es wirklich Zeit. Den letzten neuen Prozessor hat Apple bei seinen Wearables mit der Apple Watch Series 9 und der Ultra 2 im Jahr 2023 eingeführt. Das Herzstück der Uhren wurde zwar jedes Jahr etwas umbenannt, punkto Leistung aber nie markant verbessert. Bezüglich der Gesundheitsfunktionen soll die Warnung vor hohem Blutdruck verbessert werden. Ansonsten ist nicht klar, ob neue oder verbesserte Gesundheits- und Fitness-Features In der neuen Watch-Generation Einzug halten werden.


Grössere Änderungen für seine Smartwatches plant Apple laut Gurman für später: "Mit Blick auf die Zukunft habe ich gehört, dass derzeit an einer grundlegenden Neugestaltung der Apple Watch gearbeitet wird. Aber ich würde nicht damit rechnen, dass diese schon in ein oder zwei Jahren auf den Markt kommt." Das Unternehmen arbeite im Übrigen weiterhin daran, noch im Lauf dieses Jahrzehnts eine Funktion zur Blutzuckermessung auf den Markt zu bringen und damit ein Projekt zu verwirklichen, das bereits zu Zeiten von Steve Jobs ins Leben gerufen wurde. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Apple muss 2027 neue Pencils bringen

 14. Juli 2026 - Die EU fordert ab dem kommenden Frühling ohne grossen Aufwand auswechselbare Akkus für elektronische Geräte. Bei Apple ist unter anderem der Apple Pencil von der Batterieverordnung betroffen. Es wird erwartet, dass der Hersteller neue Pencil-Modelle auf den Markt bringt.

Apple begründet fehlende Watch-OS-27-Unterstützung der Apple Watch Ultra

 22. Juni 2026 - Auf zahlreiche Apple-Watch-Modelle wird es nicht möglich sein, die nächste Version von Watch OS zu installieren. Apple begründet den Schnitt nach Kritik seitens der Besitzer solcher Uhren nun.

Update für Apples Portfolio: Smart Glasses, iPhone-Farben, Apple TV

 1. Juni 2026 - Apple schraubt aktuell recht stark an seinem Produkteportfolio. In der Pipeline sind Updates für Home Pod und Apple TV, neue Farben fürs iPhone 18 Pro und die ersten Smart Glasses von Apple. Für Letztere muss man sich aber offenbar noch länger gedulden als gedacht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER