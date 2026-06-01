Update für Apples Portfolio: Smart Glasses, iPhone-Farben, Apple TV

Mitte 2025 ging man noch davon aus
, dass Apple
bereits 2026 in den Markt mit Smart Glasses einsteigen wird. Nun soll sich das Release-Datum aber um mehr als ein Jahr nach hinten verschieben, wie Apple-Kenner Mark Gurman schreibt (via
"Cnet"). Die ersten Smart Glasses von Apple sollen demnach erst spät im Jahr 2027 vorgestellt werden, so Gurman. Der Grund seien Hürden in der Entwicklung des Wearables. Wie bei den meisten Konkurrenzprodukten sollen auch Apples Smarte Brillen vorerst ohne eingebaute Screens erscheinen. Geplant sind laut dem Bericht vorläufig nur verbaute Kameras, Mikrofone und Lautsprecher.
Wie Gurman weiter schreibt, soll es 2026 aber durchaus noch spannende Produkt-Updates geben. Erwartet werden sowohl die neue Version von Apple TV als auch ein Update für den Homepod Mini. Die grössten Neuerungen bei beiden Geräten sollen neue Chips sein. Weiter dürfte die Integration der neuen KI-unterstützten Version des Sprachassistenten Siri, dessen Vorstellung ebenfalls noch 2026 erwartet wird, für die beiden Geräte wegweisend sein.
Weitere Neuigkeiten rund ums Apple-Portfolio gibt’s derweil über einen Leak aus der Lieferkette: Der Leaker SonnyDickson (via
"Apple Insider") hat Bilder von den Farben fürs iPhone 18 Pro erhalten
. Das neue Pro-Modell soll demnach in Schwarz, Silber, Hellblau und einem dunklen Kirschton erscheinen. Besonders letzter könnte, angesichts des grossen Erfolges der orangen Version des iPhone 17 Pro, beliebt werden.
(win)