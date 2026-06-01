cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Update für Apples Portfolio: Smart Glasses, iPhone-Farben, Apple TV
Quelle: Depositphotos

Update für Apples Portfolio: Smart Glasses, iPhone-Farben, Apple TV

Apple schraubt aktuell recht stark an seinem Produkteportfolio. In der Pipeline sind Updates für Home Pod und Apple TV, neue Farben fürs iPhone 18 Pro und die ersten Smart Glasses von Apple. Für letztere muss man sich aber offenbar noch länger gedulden als gedacht.
1. Juni 2026

     

Mitte 2025 ging man noch davon aus, dass Apple bereits 2026 in den Markt mit Smart Glasses einsteigen wird. Nun soll sich das Release-Datum aber um mehr als ein Jahr nach hinten verschieben, wie Apple-Kenner Mark Gurman schreibt (via "Cnet"). Die ersten Smart Glasses von Apple sollen demnach erst spät im Jahr 2027 vorgestellt werden, so Gurman. Der Grund seien Hürden in der Entwicklung des Wearables. Wie bei den meisten Konkurrenzprodukten sollen auch Apples Smarte Brillen vorerst ohne eingebaute Screens erscheinen. Geplant sind laut dem Bericht vorläufig nur verbaute Kameras, Mikrofone und Lautsprecher.


Wie Gurman weiter schreibt, soll es 2026 aber durchaus noch spannende Produkt-Updates geben. Erwartet werden sowohl die neue Version von Apple TV als auch ein Update für den Homepod Mini. Die grössten Neuerungen bei beiden Geräten sollen neue Chips sein. Weiter dürfte die Integration der neuen KI-unterstützten Version des Sprachassistenten Siri, dessen Vorstellung ebenfalls noch 2026 erwartet wird, für die beiden Geräte wegweisend sein.
(Quelle: X/@SonnyDickson)
(Quelle: Depositphotos)
Weitere Neuigkeiten rund ums Apple-Portfolio gibt’s derweil über einen Leak aus der Lieferkette: Der Leaker SonnyDickson (via "Apple Insider") hat Bilder von den Farben fürs iPhone 18 Pro erhalten. Das neue Pro-Modell soll demnach in Schwarz, Silber, Hellblau und einem dunklen Kirschton erscheinen. Besonders letzter könnte, angesichts des grossen Erfolges der orangen Version des iPhone 17 Pro, beliebt werden. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Apple warnt Nutzer bei Überschreitung des Limits für blockierte Kontakte

 29. Mai 2026 - In iOS gibt es anscheinend ein Limit für blockierte Kontakte beispielsweise von Spamanrufen oder -SMS. Apple informiert künftig, wenn diese Obergrenze erreicht ist.

Apple plant neuen Diebstahlschutz fürs iPhone

 27. Mai 2026 - Apple arbeitet offenbar an einem neuen Diebstahlschutz für das iPhone. Das Gerät soll sich automatisch sperren, wenn es erkennt, dass es der Nutzerin oder dem Nutzer aus der Hand gerissen wird.

Apple-Watch-Projekt zur Blutzuckermessung kommt voran

 27. Mai 2026 - Apple arbeitet seit Jahren an einer Blutzuckermessung für die Apple Watch, die ohne Nadel auskommen soll. Ein Wechsel in der Projektleitung wird nun als Hinweis gewertet, dass die Entwicklung einen wichtigen Schritt gemacht haben könnte.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER